Νάξος: Προσπάθησε να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με όπλο

Η αστυνομία σταμάτησε στον έλεγχο τον επιβάτη, ό οποίος είχε στις αποσκευές του το όπλο. Τι υποστήριξε ο ίδιος.

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας, 12 Φεβρουαρίου στο αεροδρόμιο Νάξου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cyclades24.gr, η αστυνομία σταμάτησε στον έλεγχο αποσκευών επιβάτη, ο οποίος είχε στην κατοχή του όπλο.

Αμέσως κινήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, για να διαπιστωθεί εάν ο επιβάτης είχε τα απαραίτητα έγγραφα αλλά και την άδεια οπλοφορίας.

Από την πλευρά του ο επιβάτης, που ήταν έτοιμος να επιβιβαστεί στο αεροπλάνο με προορισμό την Αθήνα, τόνισε πως το όπλο που είχε στις αποσκευές του είχε άδεια και ότι τηρούσε όλους τους κανονισμούς.

Ωστόσο από τον έλεγχο της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε πως η άδεια είχε λήξει, με αποτέλεσμα ο ίδιος να μην επιβιβαστεί στο αεροπλάνο και να μεταφερθεί στο ΑΤ Νάξου, για διερεύνηση της υπόθεσης.

