Αχαΐα

Κυνηγός πυροβόλησε τον ξάδερφό του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Νέο περιστατικό πυροβολισμών μεταξύ κυνηγών, αυτήν τη φορά στην Αχαΐα.

-

Παραλίγο τραγωδία το μεσημέρι της Τετάρτης, στο Παναχαϊκό, πάνω από τα Σελλά, με έναν άνδρα να μεταφέρεται στο νοσοκομείο έχοντας δεχθεί πυροβολισμό στην κοιλιακή χώρα.

Στην περιοχή είχε πάει για κυνήγι αγριογούρουνου, ομάδα κυνηγών, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ο ένας της παρέας πυροβόλησε (με μονόβολο) τον εξάδελφό του, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσει.

Ο άνδρας συνελήφθη για πρόκληση σωματική βλάβη από αμέλεια και εν συνεχεία αφέθηκε ελεύθερος κατόπιν προφορικής εντολής του εισαγγελέα της Πάτρας.

Πηγή: tempo24.news

Ειδήσεις σήμερα:

Super Bowl - Κάνσας: Φονικό στους εορτασμούς για το πρωτάθλημα (βίντεο)

Ρουβίκωνας - Λίνα Κλείτου: Διαμαρτυρία στο σπίτι της δημοσιογράφου (εικόνες)

Καιρός: καταιγίδες και πτώση θερμοκρασίας την Πέμπτη