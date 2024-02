Δωδεκανήσα

Πατέρας εξωθούσε την κόρη του στην πορνεία για 5 ευρώ

Ενώπιον της Δικαιοσύνης ο πα-τέρας που εκπόρνευε την κόρη του.

Φρικιαστική υπόθεση σεξουαλικής εκμετάλλευσης μιας ανήλικης με την συνδρομή του πατέρα της, η οποία είχε προκαλέσει πανελλήνιο σάλο, προσδιορίστηκε από την Εισαγγελία Εφετών Δωδεκανήσου να εκδικαστεί σε δεύτερο βαθμό στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου την 4η Μαρτίου 2024.

Το πρωτόδικο δικαστήριο, με απόφαση που έλαβε κατά πλειοψηφία, έκρινε τους κατηγορούμενους και συγκεκριμένα έναν 67χρονο κάτοικο Καλύμνου κι έναν 41χρονο συντοπίτη του, ενόχους για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, ασέλγεια με ανήλικο ηλικίας κάτω των 15 ετών κατ’ εξακολούθηση, σωματεμπορία ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση και για απλή συνέργεια σε ασέλγεια με ανήλικο ηλικίας κάτω των 15 ετών έναντι αμοιβής κατ’ εξακολούθηση και κατά συνήθεια.

Στον πρώτο δεν αναγνωρίστηκαν ελαφρυντικά ενώ στον δεύτερο αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Στον πρώτο επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 28 ετών (εκτιτέα τα 25) και χρηματική ποινή ύψους 100.000 ευρώ και στον δεύτερο ποινή κάθειρξης 13 ετών. Οι κατηγορούμενοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Καλύμνου μετά από καταγγελία της ανήλικης κόρης του 41χρονου, τον Αύγουστο του 2017.

Η υπόθεση είχε προκαλέσει σοκ και αποτροπιασμό, αφού ο πατέρας φέρεται να εξωθούσε στην πορνεία την 14χρονη κόρη του στον πρώτο έναντι αμοιβής από 5 – 20 ευρώ την φορά από τον Οκτώβριο του 2013 έως και τον Αύγουστο του 2017!

Η ανήλικη, φέρεται να εξομολογήθηκε τα όσα βίωνε στις θείες της και την 16η Αυγούστου 2017 κατήγγειλε τον πατέρα της και τον 67χρονο στους αστυνομικούς του ΑΤ Καλύμνου.

Διέμενε με τον πατέρα της και με τον αδελφό της σε ισόγεια κατοικία απέναντι από ένα χωράφι κοντά σε ένα καφενείο. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε το παιδί, ο 67χρονος την τράβηξε με το ζόρι σε ένα χωράφι και εκεί την βίασε.

Ο πατέρας της και ο αδελφός της δεν ήταν στο σπίτι και ο ηλικιωμένος φέρεται να της άφησε τότε ως αμοιβή το ποσό των 5 ευρώ.

Υποστηρίζει ότι τότε είχε εξιστορήσει το τι είχε συμβεί στον πατέρα της και εκείνος την παρότρυνε να ξεχάσει τι είχε συμβεί και ότι θα κανόνιζε τον 67χρονο ο ίδιος.

Ισχυρίστηκε ότι ο 67χρονος συνέχισε όμως να ασελγεί σε βάρος της σχεδόν 2 με 3 φορές κάθε εβδομάδα.

Υποστήριξε συγκεκριμένα ότι την βίαζε και της άφηνε κάθε φορά 5 με 10 ευρώ και ότι η ίδια άφηνε τα χρήματα στον πατέρα της.

Τόνισε επίσης ότι για τα πάθη της είχε μιλήσει σε ψυχολόγο του σχολείου της αλλά ντρεπόταν πολύ.

Υποστήριξε ακόμη ότι ο πατέρας της την παρότρυνε να βρίσκεται με τον 67χρονο και κάποιες φορές μάλιστα την μάλωνε.

Οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν κατηγορηματικά τα όσα υποστηρίζει η ανήλικη και τόνισαν ότι πρόκειται για μυθεύματα.

Καταδίκη ψαρά για αποπλάνηση ανήλικης

Στην ίδια δικάσιμο θα εξεταστεί υπόθεση, με κατηγορούμενο για αποπλάνηση ανηλίκου, έναν Καλύμνιο ψαρά, που καταδικάστηκε πρωτοδίκως σε ποινή κάθειρξης 8 ετών, ερήμην.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε συγκεκριμένα ένοχος για το ότι, στην Κάλυμνο την 19η Ιανουαρίου 2012 ενήργησε ασελγείς πράξεις με πρόσωπο νεότερο των 14 ετών και συγκεκριμένα στην οικία συγγενικού του προσώπου, της γιαγιάς του, στην ενορία Υπαπαντής Καλύμνου.

Συνευρέθηκε ειδικότερα ερωτικά με ανήλικη, προσβάλλοντας έτσι σοβαρά το κοινό αίσθημα της αιδούς και των ηθών, καθώς και την αγνότητα της παιδικής ηλικίας και ικανοποιώντας τη διέγερση της γενετήσιας ορμής του.

Ο κατηγορούμενος είναι επαγγελματίας αλιεύς και κατοικεί στην Κάλυμνο.

Η ανήλικη ήταν μαθήτρια της Β’ Γυμνασίου, κάτοικος Καλύμνου.

Την επιμέλεια της ανήλικης είχε η μητέρα της, η οποία γνωριζόταν με τον κατηγορούμενο και με τον οποίο διατηρούσαν φιλική σχέση καθότι ο δεύτερος την επισκεπτόταν αρκετές φορές στο σπίτι της.

Η ανήλικη, γνωρίστηκε προσωπικά με τον κατηγορούμενο μέσω εξαδέλφου της και έτσι ξεκίνησε μια διαδικασία προσέγγισής της, μέσω ανταλλαγής τηλεφωνικών μηνυμάτων (κινητό τηλέφωνο).

Ο κατηγορούμενος φέρεται να της απηύθυνε γλυκές φράσεις και όμορφα λόγια, αποκαλώντας την «γυναικάκι μου» και ισχυριζόταν ότι την αγαπούσε και γενικότερα της συμπεριφερόταν με ευγενικό και λίαν ευπροσήγορο τρόπο.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο η ανήλικη, κολακευμένη, παρασύρθηκε από την παρουσία και το ενδιαφέρον που της έδειξε ο κατηγορούμενος, με αποτέλεσμα και αποκορύφωμα την ολοκλήρωση αυτής της προσέγγισης δια της σεξουαλικής συνευρέσεως.

Η ανήλικη στην κατάθεσή της δήλωσε ότι γοητεύτηκε από το πρόσωπο του κατηγορουμένου και για αυτό συναίνεσε η ίδια στο ερωτικό συναπάντημα, το οποίο συνέβη στις 19 Ιανουαρίου 2012 στην οικία της γιαγιάς του κατηγορουμένου.

Ο κατηγορούμενος στην απολογία του, ενώπιον του Ανακριτή της Κω, αρνήθηκε την κατηγορία και ισχυρίστηκε ότι αυτή ενορχηστρώθηκε από τη μητέρα της ανήλικης η οποία διεκδικούσε ερωτικά αυτόν, ο οποίος όμως αντιστεκόταν σθεναρώς.

Πηγή: dimokratiki.gr

