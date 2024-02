Ηράκλειο

Ηράκλειο - Γυναικοκτονία: Πυροβόλησε την γυναίκα του και ειδοποίησε τις Αρχές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο δράστης φέρεται να πυροβόλησε τη γυναίκα του, επιστρέφοντας σπίτι τους το πρωί και υπό την επήρεια αλκοόλ.

-

Ακόμη μια γυναικοκτονία σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής στο Ηράκλειο της Κρήτης. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι συνελήφθη ένας άνδρας Αλβανικής καταγωγής γεννημένος το 1985.

Ο άνδρας φέρεται να πυροβόλησε υπό την επήρεια αλκοόλ τη σύντροφό του λίγο μετά τις 7 - 7:30 το πρωί.

Οι διαπληκτισμοί μεταξύ του ζευγαριού φαίνεται ότι ήταν συχνοί και καθημερινό φαινόμενο για τη γειτονιά καθώς περιγράφουν το ζευγάρι ως "θορυβώδες".

Ο δράστης φέρεται να ειδοποίησε ο ίδιος το ΕΚΑΒ, με την Αστυνομία να σπεύδει στο σημείο και να τον συλλαμβάνει. Το έγκλημα σημειώθηκε σε ρετιρέ στην περιοχή κοντά στο γήπεδο του ΟΦΗ.

Πηγή εικόνων: neakriti.gr, creta24.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αλειφτήρας: Οι αγρότες θα κατέβουν με τρακτέρ στην Αθήνα και... θα μείνουν (βίντεο)

Ομόφυλα ζευγάρια: Ο Πολάκης βρίζει τον Γεωργιάδη που μίλησε για ψεύτικο χειρουργείο (εικόνες)

ΑΠΘ: Επεισόδια με επίθεση διαδηλωτών στα ΜΑΤ (βίντεο)

,