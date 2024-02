Κορινθία

Κορινθία: Πολύτεκνη οικογένεια ζούσε σε λαγούμι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκαριστικές οι συνθήκες οι οποίες ζούσε η οικογένεια. Τι βρέθηκε στην κατοχή τους και πώς εντοπίστηκαν από τις αρχές.

-

Ένα σοκαριστικό περιστατικό ήρθε στο φως της δημοσιότητας, με την αποκάλυψη ότι μία πολυτεκνη οικογένεια ζούσε σε λαγούμι 30 μέτρων στην Ορεινή Κορινθία.

Πιο συγκεκριμένα, η οικογένεια με τα 5 παιδιά, ζει κάτω από άθλιες συνθήκες; στη θέση «Σαϊτας» στο Μάννα Κορινθίας, κάτω από άθλιες συνθήκες, κυκλοφορεί με τόξα και βέλη και αυτοσχέδια όπλα, προκαλεί καταστροφές σε χωράφια και αυτοκίνητα της περιοχής. Όπως λένε οι πληροφορίες, η εικόνα που αντίκρισαν οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο παραπέμπει σε «ανθρώπους των σπηλαίων».

Όλα ξεκίνησαν στις 8:00 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Στο αστυνομικό τμήμα Ξυλοκάστρου πήγε ένας 67χρονος αγρότης και υπέβαλε έγκληση σε βάρος άγνωστου δράστη που διαμένει διαμένει κάτω από πρωτόγονες συνθήκες κοντά στο χωράφι του γιατί έβαλε φωτιά στο αγροτικό αυτοκίνητο του, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο χωράφι του. Από την προανάκριση προέκυψε ότι δράστης του εμπρησμού είναι ένας 45χρονος άνδρας που μένει στην περιοχή.

Την επόμενη μέρα το πρωί ισχυρές δυνάμεις παρουσία εισαγγελέα πήγαν στο σημείο όπου ήρθαν αντιμέτωποι με τον 45χρονο, την 39χρονη γυναίκα του, την 22χρονη κόρη του και ένα ακόμη ανήλικο άτομο. Η οικογένεια, όχι μόνο αρνήθηκε τον έλεγχο, αλλά αντιστάθηκαν, επιτέθηκε στους αστυνομικούς τραυματίζοντας με ένα ξύλο αστυνομικό στο κεφάλι και μάλιστα άρπαξαν όπλα που είχαν κρυμμένα στο σημείο, πυροβόλησαν κατά του κλιμακίου και εξαφανίστηκαν από την περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό αυτό συνδέεται με την επίθεση σε αστυνομικούς στην περιοχή, όπου σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ: “στις 12.2.2024 το πρωί υλοποιήθηκε επιχείρηση, σε τοπική κοινότητα του δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης, του Τμήματος Ασφάλειας Κορίνθου, της Διμοιρίας Υποστήριξης Κορινθίας, της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας, με τη συνδρομή μίας Ομάδας της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.) Αττικής.

Κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης συνελήφθησαν -4- ημεδαποί, ηλικίας 45, 39 και 22 ετών, αντίστοιχα και -1- ανήλικος, για τους οποίους σχηματίσθηκε δικογραφία για εμπρησμό, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απειλή, απείθεια, φθορά ξένης ιδιοκτησίας, αντίσταση και περί όπλων.

Ειδικότερα, έπειτα από σχετική καταγγελία ημεδαπού για εμπρησμό και από την προανάκριση που διενεργήθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης προέκυψε ότι ο δράστης είναι ο 45χρονος. Στο πλαίσιο της προανάκρισης, χθες (11.2.2024) πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 45χρονου, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης και του Τμήματος Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ Κορινθίας, παρουσία δικαστικού λειτουργού.

Οι κατηγορούμενοι αρχικά αντιστάθηκαν και επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και κατάφεραν να διαφύγουν, ωστόσο στη συνέχεια εντοπίστηκαν και ακινητοποιήθηκαν.

Στο πλαίσιο της επιχείρησης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1 αεροβόλο όπλο,

102 σφαίρες κυνηγετικού όπλου,

81 φυσίγγια,

7 αυτοσχέδια τόξα,

20 βέλη,

4 μαχαίρια,

1 αυτοσχέδιο τυφέκιο

1 τσεκούρι"

Ειδήσεις σήμερα:

Ομόφυλα ζευγάρια: Η πρώτη αναγγελία γάμου σε ελληνική εφημερίδα (εικόνες)

Αλειφτήρας: Οι αγρότες θα κατέβουν με τρακτέρ στην Αθήνα και... θα μείνουν (βίντεο)

Εορτολόγιο - 16 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα