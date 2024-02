Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Τον έκλεψαν και τον παρεσύραν με το αυτοκίνητο

Οι δράστες κατά τη διαφυγή τους εμβόλισαν με το όχημα τους τον 39χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του.

Aνήλικοι δράστες κατάφεραν να κάνουν διάρρηξη σε κατάστημα στη Θεσσαλονίκη, αλλά δεν έμειναν εκεί. Όταν ο ιδιοκτήτης τους προσέγγισε, εκείνοι τον παρέσυρσαν με αυτοκίνητο…

Οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη κατάφεραν να φτάσουν στα ίχνη των δραστών του χτυπήματος. Οι ανήλικοι οργάνωσαν και υλοποίησαν διάρρηξη σε κατάστημα στην Χαλκηδόνα. Αφαίρεσαν από το εσωτερικό διάφορα προϊόντα αξίας 1.000 ευρώ περίπου. Όταν πήραν τον δρόμο της διαφυγής έπεσαν πάνω στον ιδιοκτήτη που είχε ειδοποιηθεί και έφτασε στο σημείο τρέχοντας. Τον παρέσυραν με το αυτοκίνητο που είχαν κλέψει και τον εγκατέλειψαν στο σημείο, ελαφρά τραυματισμένο.

Συνελήφθησαν, έπειτα από αναζητήσεις αστυνομικών του Τμήματος Ασφαλείας Χαλκηδόνας στη Θεσσαλονίκη, το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης 14 Φεβρουαρίου, τρία νεαρά άτομα που εμπλέκονται σε περίπτωση ληστείας σε κατάστημα στην περιοχή της Χαλκηδόνας.

Πρόκειται για ανήλικους, οι οποίοι, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, μαζί με δύο ακόμη συνεργούς τους, το πρωί της περασμένης Τρίτης, με όχημα που είχαν αφαιρέσει την προηγούμενη ημέρα από την Αλεξάνδρεια Ημαθίας, προσέγγισαν κατάστημα στην περιοχή της Χαλκηδόνας, το οποίο διέρρηξαν και αφαίρεσαν από το εσωτερικό διάφορα προϊόντα αξίας 1.000 ευρώ περίπου.

Σημειώνεται ότι οι δράστες κατά τη διαφυγή τους εμβόλισαν με το όχημα τους τον 39χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος, ο οποίος είχε προστρέξει στο σημείο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Από την περαιτέρω έρευνα των αστυνομικών προέκυψε επίσης ότι οι νεαροί πρώτες πρωινές ώρες της περασμένης Τρίτης, διέρρηξαν καφετέρια στην περιοχή του Άδενδρου Θεσσαλονίκης, απ’ όπου αφαίρεσαν αλκοολούχα ποτά και μία τηλεόραση.

Επιπλέον, σχηματίσθηκε δικογραφία για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων σε βάρος των γονέων των ανωτέρω, ενώ το αφαιρεθέν όχημα εντοπίστηκε, εντός αρδευτικού καναλιού στην περιοχή της Χαλκηδόνας και παραδόθηκε στον ιδιοκτήτη του.

