Κορινθία: Βίντεο μέσα από το λαγούμι που ζούσε η πολύτεκνη οικογένεια αντιεμβολιαστών

Σοκαριστικές είναι οι αποκαλύψεις για την οικογένεια που ζούσε σε λαγούμι στην Κορινθία.

Αντιεμβολιαστές και μέλη αίρεσης είναι τα μέλη της πολύτεκνης οικογένειας από την Κρήτη, που ζούσε σε λαγούμι στην Κορινθία.

Σύμφωνα με τις τελευταίας πληροφορίες πρόκειται για μια οικογένεια Κρητικών που μετακόμισε στην κοινότητα Μάννα της Κορινθίας φεύγοντας πριν από τρία χρόνια περίπου από την Κρήτη, αγόρασε ένα χωράφι με ένα καλύβι με όχι πολλά λεφτά (2-3000 ευρώ) και έτρωγε ότι καλλιεργούσε. Τα παιδιά δεν πήγαιναν στο σχολείο, γενικώς απέφευγαν τις επαφές με τον κόσμο και όπως μας μετέφεραν ο 45χρονος ήταν φανατικός αντιεμβολιαστής! Φώναζε και απειλούσε τους αστυνομικούς να μην τους πλησιάσουν και κολλήσουν.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες δηλώνουν παλαιοχριστιανοί, ενώ πρόκειται για μία -τύπου- αίρεση.

Όσοι ζουν εκεί έχουν φτιάξει κοινότητα, ενώ η παρουσία τους έγινε γνωστή μετά από μία μήνυση που τους έγινε για έναν εμπρησμό. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι έκαψαν ένα αυτοκίνητο, που άνηκε σε έναν άνδρα, που οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι είναι «λαθροθήρας». Φέρεται, λοιπόν να είχε σκοτώσει ένα γουρούνι και τα μέλη της κοινότητας αυτής, τον ακινητοποίησαν και φώναξαν την αστυνομία.

Η όλη υπόθεση έγινε γνωστή όταν 67χρονος έκανε καταγγελία στο ΑΤ Ξυλοκάστρου υποβάλοντας έγκληση σε βάρος άγνωστου δράστη που διαμένει διαμένει κάτω από πρωτόγονες συνθήκες κοντά στο χωράφι του, γιατί έβαλε φωτιά στο αγροτικό αυτοκίνητο του, το οποίο ήταν σταθμευμένο στο χωράφι του. Από την προανάκριση προέκυψε ότι δράστης του εμπρησμού είναι ένας 45χρονος άνδρας που μένει στην περιοχή ''Σαϊτάς'' κοντά στην κοινότητα Μάννα(Μάρκασι) Κορινθίας.

Την επόμενη μέρα το πρωί ισχυρές δυνάμεις παρουσία εισαγγελέα πήγαν στο σημείο όπου ήρθαν αντιμέτωποι με τον 45χρονο, την 39χρονη γυναίκα του, την 22χρονη κόρη του και ένα ακόμη ανήλικο άτομο. Η οικογένεια, όχι μόνο αρνήθηκε τον έλεγχο, αλλά αντιστάθηκαν, επιτέθηκε στους αστυνομικούς τραυματίζοντας με ένα ξύλο αστυνομικό στο κεφάλι και μάλιστα άρπαξαν όπλα που είχαν κρυμμένα στο σημείο, πυροβόλησαν κατά του κλιμακίου και εξαφανίστηκαν από την περιοχή.

Το πρωί της περασμένης Δευτέρας (12.02.2024) στο σημείο που διαμένει η οικογένεια πήγαν αστυνομικοί της ΕΚΑΜ από την Αθήνα και της ΟΠΚΕ και μετά από επιχείρηση κατάφεραν να συλλάβουν τα 4 άτομα που επιτέθηκαν στους αστυνομικούς και διαπιστώσουν πως η πολύτεκνη οικογένεια (έχουν ακόμα ένα βρέφος ενός έτους, ένα κοριτσάκι 6 ετών και ένα αγοράκι 14 ετών) διαμένουν σε αυτοσχέδιο παράπηγμα που δεν υπάρχουν τα απολύτως απαραίτητα, και κάτω από το χωμάτινο δάπεδο έχουν σκάψει τούνελ μήκους 30 μέτρων που καταλήγει σε μια ρεματιά.Το συγκεκριμμένο λαγούμι διέθετε και δωμάτια!

Βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα αυτοσχέδιο τυφέκιο, ένα αεροβόλο όπλο, 102 κυνηγετικά φυσίγγια, 81 σφαίρες πολεμικού όπλου, 7 αυτοσχέδια τόξα, 20 βέλη, 4 μαχαίρια και ένα τσεκούρι.

Πηγή: neakriti.gr

Εικόνες, βίντεο: korinthostv.gr

