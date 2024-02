Ηράκλειο

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: “Τύφλα” στο μεθύσι ο δράστης (εικόνες)

Πώς έγινε η γυναικοκτονία. Το ζευγάρι που...ενοχλούσε τη γειτονιά.

Σοκαρισμένη παραμένει η τοπική κοινωνία των Καμινίων στο Ηράκλειο, από τη νέα γυναικοκτονία που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Παρασκευής. Μια 29χρονη βρήκε τραγικό θάνατο από τα χέρια του ίδιου της του συντρόφου που τη σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι.

Το ζευγάρι έμενε σε διαμέρισμα 2ου ορόφου, στην οδό Πατρόκλου, στα Καμίνια. ο 39χρονος το πρωί, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, σκότωσε την νεαρή γυναίκα.

Οι διασώστες του ΕΚΑΒ και οι αστυνομικοί που έσπευσαν στο σημείο βρήκαν την γυναίκα νεκρή, πεσμένη δίπλα στον καναπέ του καθιστικού.

Ο 39χρονος και η 29χρονη έφυγαν από το μαγαζί που φαίνεται να βρισκόντουσαν χθες βράδυ ξημερώματα. Ήδη στη διαδρομή φαίνεται πως είχαν διαφωνία. Ο 39χρονος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ. Φτάνοντας στο σπίτι έγινε διαπληκτισμός. Δεν ήταν δύσκολο να την πυροβολήσει πλέον αν και μια μέρα νωρίτερα, του Αγίου Βαλεντίνου λέγεται ότι είχαν περάσει ευχάριστες στιγμές με ακριβά δώρα.

Η σφαίρα βρίσκει στο κεφάλι την Τζιανίνα. ‘Επεσε νεκρή στο σαλόνι. Το ΕΚΑΒ και η αστυνομία την εντόπισαν σε μια λίμνη αίματος ενώ ήταν ακόμη ντυμένη με τα ρούχα που φορούσε στη δουλειά, στο μπαρ όπου εργαζόταν.Σύμφωνα με πηγές έφερε τραύμα από σφαίρα στο πλάι του κεφαλιού της, κοντά στο αυτί.

Ο 39χρονος ομολόγησε το έγκλημα, λέγοντας ότι πυροβόλησε την σύντροφό του με ένα πιστόλι. Το όπλο του εγκλήματος βρέθηκε σε ένα τραπεζάκι μέσα στο σπίτι και είχε μέσα 3 πλήρη φυσίγγια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες στο χώρο βρέθηκε και μια βολίδα.

Δύο τηλεφωνήματα προηγήθηκαν ανάμεσα στο δράστη της γυναικοκτονίας και το ΕΚΑΒ πριν αποκαλυφθεί το έγκλημα σε όλη του τη διάσταση. Αρχικά, ο δράστης επικοινώνησε με το ΕΚΑΒ και είπε ότι έδερνε την κοπέλα

Ο 39χρονος δράστης που ήταν σεσημασμένος για παραβάσεις του νόμου Περί Ναρκωτικών και για κάποιες υποθέσεις με συμπλοκές και καυγάδες ειδοποιεί ΕΚΑΒ και αστυνομία. Στο σημείο φτάνουν οι αστυνομικοί και τον βρήκαν να τους περιμένει. Τον συνέλλαβαν αλλά αυτά που έλεγε δεν έβγαζαν νόημα από τη μέθη. Ομολόγησε ότι, την πυροβόλησε χωρίς να μπορεί τις πρώτες ώρες να εξηγήσει το κίνητρο ή τι τον ώθησε. Το μοιραίο πρωινό κανένας γείτονας δεν άκουσε φωνές, καυγά ή τον κρότο του όπλου.

Οι πληροφορίες από την ΕΛ.ΑΣ αναφέρουν ότι ο τηλεφωνητής προσπάθησε να καταλάβει τι συμβαίνει για να χειριστεί αναλόγως το συμβάν. «Ελάτε υπάρχει μία γυναίκα χτυπημένη», φέρεται να είπε.

Η συνομιλία διεκόπη και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές ενημέρωσης ο εργαζόμενος στο ΕΚΑΒ μετά από μισό λεπτό, καταλαβαίνοντας ότι κάτι σοβαρό συμβαίνει, κάλεσε πίσω στο τηλέφωνο που έβλεπε στην οθόνη του.

Ο νεαρός από την Αλβανία φέρεται να είπε μετά από ερωτήσεις του ΕΚΑΒΙΤΗ: «ελάτε από εδώ να τα πούμε. Όταν ο υπάλληλος στο τηλεφωνικό κέντρο επέμεινε, τότε ο νεαρός δράστης είπε ότι είναι νεκρή».

Ο 39χρονος οδηγείθηκε στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου όπου και κρατείται μέχρι να ξεμεθύσει για να δώσει κατάθεση ενώ η Αστυνομία προγραμματίσει να κάνει τη μεταγωγή του στον Εισαγγελέα το Σάββατο.

Τα αλβανικά μέσα δίνουν τη φωτογραφία του στη δημοσιότητα ενώ η αστυνομία στο Ηράκλειο προχωρεί σε έρευνες και λαμβάνει καταθέσεις από το περιβάλλον της κοπέλας. Εκείνος φέρεται να έχει ένα παιδί ενώ εκείνη είχε μια άτυχη κύηση από άλλη σχέση που της στοίχισε πολύ.

Η Νίνα ήταν από τη Ρουμανία. Σύμφωνα με τα επίσημα χαρτιά ήταν γεννημένη το 1995 και το όνομά της ήταν Τζιανίνα. Ζούσε στο Ηράκλειο για πάνω από μια δεκαετία με μικρά διαλείμματα που επέστρεφε στη χώρα της ενώ δούλευε σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στο Ηράκλειο.

Σήμερα εκείνη είναι νεκρή και εκείνος στα χέρια της Δικαιοσύνης.

Πηγή: creta24.gr, neakriti.gr

