Οικογένεια “παλαιοχριστιανών” - Καλαϊτζιδάκης: Δεν υποχρεούμαστε να πάμε τα παιδιά μας στο σχολείο

Στην εκπομπή ''Στούντιο με θέα'' μίλησε ο πατέρας της oχταμελούς οικογένειας που δηλώνουν αντιεμβολιαστές και μέλη της αίρεσης των παλαιοχριστιανών.

Στην Κορινθία και στο λαγούμι της πολύτεκνης οικογένειας που ζεί εκεί βρέθηκε η εκπομπή του ΑΝΤ1 ''Στούντιο με θέα''. Στην εκπομπή μίλησε ο πατέρας της οχταμελούς οικογένειας που δηλώνουν αντιεμβολιαστές και μέλη της αίρεσης των παλαιοχριστιανών. Τα παιδιά της οικογένειας δεν πηγαίνουν στο σχολείο και ο πατέρας στο παρελθόν έχει απειλήσει σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομικούς.

Για τις κατηγορίες που του αποδίδονται ο Μανώλης Καλαϊτζιδάκης δήλωσε ότι «Μπορώ και εγω να κατηγορήσω τον οποιονδήποτε για οτιδήποτε.»

Ρωτήθηκε για ποιον λόγο ζεί με την οικογένειά του σε αυτές τις συνθήκες λέγοντας : «Όσοι παραξενεύονται φαρισαϊζονται. Είχα 6 παιδιά στην Αθήνα που ζούσα και έπρεπε να ταΐσω 8 στόματα με χίλια ευρώ, δεν μου έφταναν» «μένω πλέον εδώ και δεν είναι μόνο το οικονομικό είναι και το πρακτικό κομμάτι»

Σε ερώτηση γιατί δεν πηγαίνουν τα παιδιά του στο σχολείο απάντησε «Υποτίθεται είναι δωρεάν η παιδεία στην πραγματικότητα δεν είναι δωρεάν το ξέρει και η κουτσή Μαρία ότι δεν είναι δωρεάν.»

Για την ζωή του τα τελευταία χρόνια στην Κορινθία στο κτήμα που έχει αγοράσει ανέφερε: «Καταλήγει ο άλλος να είναι ένας ζητιάνος, έχουμε υπογεννητικότητα λέγανε και εγώ τους πίστεψα. Τώρα που έχω έρθει εδώ βγάζω τα δικά μου προϊόντα, έχω το γάλα μου και δεν είμαι ζητιάνος μπορώ να ταΐσω τα παιδιά μου, 4 χρόνια ζω εδώ»

Σχετικά με το ότι είναι παράνομο να μην πηγαίνουν τα παιδιά στο στο σχολείο είπε «ότι είναι νόμιμο δεν είναι και ηθικό Κάθε Έλληνας δικαιούται να έχει το δικό του σπίτι. Δεν πρέπει να βλέπουμε επιλεκτικά. Θεωρείται κανονικό όταν ήμουν στην Αθήνα να μου δίνουν για την στέγαση 200 ευρώ; Η αξιοπρέπεια στον άνθρωπο είναι να διατηρεί τα πιστεύω του»

Τέλος σχετικά με το κρύο που μπορεί να έχει στο λαγούμι απάντησε ότι «Δεν είναι δυσκολότερο από τα Τρίκαλα που είναι σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Όχι δεν έχει κρύο γι' αυτό το φτιάξαμε έτσι το χώμα έχει την μεγαλύτερη μόνωση.»





