Ηράκλειο: Ξαφνικός θάνατος στον διάδρομο του σπιτιού του

Ξαφνικό θάνατο βρήκε ο άνδρας μέσα στο σπίτι του τα ξημερώματα. Κατέρρευσε ενώ περπατούσε στον διάδρομο του σπιτιού του.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία σε χωριό του Δήμου Γόρτυνας στο Ηράκλειο από τον ξαφνικό θάνατο ενός άνδρα μόλις 44 ετών.

Ο άτυχος άνδρας έφυγε από τη ζωή σήμερα Κυριακή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι του, όπου βρισκόταν μαζί με τον αδελφό του.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, περπατούσε στο διάδρομο του σπιτιού, όταν ξαφνικά κατέρρευσε, και άφησε την τελευταία του πνοή.

Φως στα ακριβή αίτια θανάτου θα ρίξει η νεκροψία - νεκροτομή.

