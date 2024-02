Αιτωλοακαρνανία

Ναύπακτος: Αδέρφια καήκαν ζωντανά μέσα στο σπίτι τους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη η τραγωδία με τα αδέρφια, που έχασαν την ζωή τους μέσα στο σπίτι τους στη Ναύπακτο.

-

(εικόνα αρχείου)

Δύο ηλικιωμένα αδέρφια (άνδρας-γυναίκα) απανθρακώθηκαν μέσα στον σπίτι τους στην Παλαιοπαναγιά Ναυπακτου.

Σύμφωνα με το Nafpaktianews.gr διέμεναν μόνοι τους στο σπίτι το οποία προκλήθηκε φωτιά για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους. Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικές δυνάμεις.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι η αστυνομία και η Π.Υ. ερευνούν το ενδεχόμενο να έβαλαν τέλος στη ζωή τους.

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΦΚΑ - ΔΥΠΑ: Οι πληρωμές μέχρι τις 23 Φεβρουαρίου

Εορτολόγιο - 19 Φεβρουαρίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σεισμός στην Κάρπαθο