Τροχαίο: Αυτοκίνητο σκότωσε πεζό που είχε μόλις φύγει από το νοσοκομείο (εικόνες)

Τραγικό τέλος για άνδρα που έφευγε από το νοσοκομείο της πόλης.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας στη Λαμία, όπου ένας 42χρονος έχασε τη ζωή του.

Το τροχαίο έγινε στις 5:43 στο 3ο χλμ Λαμίας – Δομοκού, όπου κινείτο ο άνδρας που μόλις είχε φύγει από το νοσοκομείο της πόλης, για να πάει πεζός στο σπίτι του.

Η επιλογή αυτή στάθηκε μοιραία, αφού οδηγός αυτοκίνητου, σε σημείο που δεν υπάρχει καλός φωτισμός τον παρέσυρε και τον διαμέλισε.

Ο άτυχος 42χρονος διακομίστηκε στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Λαμίας, διενεργούν προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η θανατηφόρα παράσυρση.

Πηγή: lamiareport.gr

