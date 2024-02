Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Ζευγάρι έπεσε θύμα ληστείας μέσα στο αυτοκίνητό του

Μέσα στο αυτοκίνητό τους βρίσκονταν δύο νεαροί, όταν μπήκαν δύο ληστές και τους αφαίρεσαν τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Στιγμές τρόμου έζησε νεαρό ζευγάρι στη Θεσσαλονίκη, όταν ένας 22χρονος, μαζί με συνεργό του, μπήκαν στο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα θύματα και με χρήση σωματικής βίας τούς αφαίρεσαν χρήματα και τα προσωπικά τους αντικείμενα.

Το περιστατικό συνέβη, χθες τα ξημερώματα, στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, ενώ έπειτα από αναζητήσεις συνελήφθη ο 22χρονος, υπήκοος Πακιστάν.

Οι παθόντες μεταφέρθηκαν με σταθμό του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

