Θεσσαλονίκη: επεισόδια μετά τη λήξη της πορείας φοιτητών (βίντεο)

Σε "πεδίο μάχης" μετατράπηκε το κέντρο της πόλης μετά την πορεία φοιτητών.

Eπεισόδια σημειώθηκαν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης μετά την ολοκλήρωση πορείας που πραγματοποίησαν φοιτητές σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την αστυνομική επιχείρηση στη Νομική Σχολή.

Άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους πέταξαν πέτρες, πυροτεχνήματα και άλλα αντικείμενα εναντίον διμοιριών των ΜΑΤ, στο ύψος της Σχολής Θετικών Επιστημών.

Οι αστυνομικοί απάντησαν με χημικά και χειροβομβίδες κρότου-λάμψης.

