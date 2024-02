Τρίκαλα

Τρίκαλα: Ο πατροκτόνος στο χειρουργείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε επέμβαση υποβάλλεται ο 46χρονος που σκότωσε τον πατέρα του.

-

Ο πατροκτόνος στα Τρίκαλα χειρουργείται σήμερα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Η κατάσταση της υγείας του 46χρονου κρίνεται σοβαρή, καθώς αυτοτραυματίστηκε μετά την ανθρωποκτονία του πατέρα του.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδίδουν τα τοπικά Μέσα, ο 46χρονος σκότωσε το Σάββατο τον πατέρα του και έμεινε μέσα στο σπίτι μαζί του, ειδοποιώντας την Αστυνομία την Κυριακή, ένα 24ώρο αργότερα.

Ο καθ’ομολογίαν δράστης της πατροκτονίας, ο οποίος αυτοτραμαυτίστηκε σοβαρά στον αυχένα, φέρεται να αντιμετωπίζει θέματα ψυχικής υγείας.

Ειδήσεις σήμερα:

Αγρότες: Η κάθοδος στην Αθήνα και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κορινθία - Παλαιοχριστιανοί: “Eπανέφερε τα παιδιά στο σχολείο” έλεγε η νονά στον πατέρα

Δάφνη: Ληστεία σε φούρνο μέρα μεσημέρι - Την απείλησαν με μαχαίρι (βίντεο)