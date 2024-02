Ηράκλειο

Γυναικοκτονία στο Ηράκλειο: απολογείται ο 39χρονος καθ' ομολογίαν δράστης

Τι αναμένεται να ισχυριστεί κατά την απολογία του ο 39χρονος που πυροβόλησε την 29χρονη σύντροφό του.

Το κατώφλι της ανακρίτριας Ηρακλείου περνά την Τρίτη 20/2 ο 39χρονος από την Αλβανία ο οποίος, νωρίς το πρωί της περασμένης Παρασκευής (16/2) σκότωσε πυροβολώντας στο κεφάλι την 29χρονη σύντροφό του, μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν, στα Καμίνια Ηρακλείου.

«Με μία σφαίρα χάθηκαν δύο ζωές, της Νίνας και η δική μου» φέρεται να ισχυρίζεται ο 39χρονος Αλβανός, ο οποίος εμφανίζεται διαλυμένος ψυχολογικά, μέσα στα κρατητήρια του Αστυνομικού Μεγάρου Ηρακλείου. Ακόμα και σήμερα δείχνει να μην μπορεί να πιστέψει πώς από τη μία στιγμή στην άλλη βρέθηκε να πυροβολεί στο κεφάλι την άτυχη Ρουμάνα, με την οποία είχαν σφοδρό έρωτα.

Ο 39χρονος φέρεται να επιμένει στην εκδοχή του ατυχήματος, υποστηρίζοντας ότι το όπλο εκπυρσοκρότησε όσο «πείραζε» την φίλη του, η οποία δυσφορούσε που έβλεπε το πιστόλι σε κοινή θέα. Το μοιραίο πρωινό οι δύο τους είχαν καθίσει χαλαρά στο σαλόνι, γονατιστοί στο χαλί μπροστά από το τραπεζάκι, έπιναν ποτό και κουβέντιαζαν. Κάποια στιγμή η Νίνα είδε σε κοινή θέα το πιστόλι και δυσφόρησε. Δεν το ήθελε μέσα στο σπίτι και δεν ήθελε να το βλέπει μπροστά της. Του ζήτησε να το εξαφανίσει από τα μάτια της. Αυτός βρήκε αστεία την αντίδραση της και για να την πειράξει ακόμα περισσότερο, όπως ισχυρίζεται, πήρε το πιστόλι, δήθεν για να την σημαδέψει. Και τότε έγινε το κακό.

Το χρονικό του εγκλήματος

Ήταν λίγο πριν τις 8 το πρωί της Παρασκευής 16 Φεβρουαρίου όταν ο 39χρονος αλβανικής καταγωγής σήκωσε το όπλο και πυροβόλησε με μία σφαίρα στο κεφάλι τη σύντροφό του μέσα στο ρετιρέ που συγκατοικούσαν στα Καμίνια.

Σύμφωνα με πληροφορίες κάλεσε το τηλεφωνικό κέντρο του ΕΚΑΒ και ανέφερε πως έπρεπε να σπεύσουν γιατί σκότωσε τη γυναίκα του. «Ελάτε, σκότωσα τη γυναίκα μου», φέρεται να είπε χαρακτηριστικά.

Επί τόπου, έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ αλλά και η αστυνομία. Οι διασώστες αποχώρησαν καθώς τον χώρο απέκλεισε η ΕΛΑΣ, περνώντας χειροπέδες στον δράστη που δεν είχε εγκαταλείψει το σημείο του φονικού.

