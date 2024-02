Ρεθύμνου

Μεταναστευτικό – Ρέθυμνο: Διάσωση δεκάδων ανθρώπων

Επιχείρηση διάσωσης δεκάδων ανθρώπων στα ανοιχτά του Ρεθύμνου.

Μία ακόμη επιχείρηση στήθηκε τα ξημερώματα για τη διάσωση 35 μεταναστών που εντοπίστηκαν από σκάφος του λιμενικού, μέσα σε πλοιάριο, σε θαλάσσιο χώρο νότια της Αγίας Γαλήνης του Δήμου Αγίου Βασίλειου.

Τα 35 άτομα, εκ των οποίων κατά δήλωση τους 34 κατάγονται από το Μπαγκλαντές και ένας από την Αίγυπτο, έφτασαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αγία Γαλήνη, ενώ αυτή την ώρα μεταφέρονται στο Ρέθυμνο.

