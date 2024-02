Ζάκυνθος

Ζάκυνθος - αποβολή εγκύου: “Σκότωσε το παιδί μου” λέει η 19χρονη στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζουν τα λόγια της 19χρονης που δέχτηκε επίθεση από τον σύντροφό της με αποτέλεσμα να αποβάλλει. Μιλάει στον ΑΝΤ1 για τις απειλές που δεχόταν και την αντίδρασή του μετά την αποτρόπαια πράξη του.

-

Του Γιάννη Αρβανίτη

«Μου σκότωσε το παιδί μου»

Είναι τα λόγια της 19χρονης, από το νοσοκομείο Ζακύνθου λίγες ώρες αφότου απελευθερώθηκε από τον ίδιο της το σύντροφο. Ο 27χρονος , κατηγορείται πως την χτύπησε, την έδεσε και την ανάγκασε να πάρει χάπια, με τα οποία θα διακόπτονταν η κύησή της.

Η σχέση τους ξεκίνησε στο τέλος του καλοκαιριού, και πριν 1,5 μήνα η κοπέλα έμεινε έγκυος.

Η 19χρονη λέει στον ΑΝΤ1 για τον σύντροφό της ότι «πάγωσε όταν έμαθε ότι είμαι έγκυος»

Ο νεαρός, σύμφωνα με την 19χρονη φαίνεται πως είχε σχεδιάσει το τι θα έκανε:

«Μου έδεσε τα χέρια , με πέταξε στο κρεβάτι μου πάτησε με το γόνατο το κεφάλι και ήθελε να πάρω τα χάπια. Το χάπι έλιωνε στα δόντια και δεν μπόρεσα να το αποφύγω.»

«Του έλεγα πονάω, ζαλίζομαι δεν μπορώ και με απειλούσε στο δρόμο έλεγε πως είχε κάνει φόνο στα 15 του χρόνια και πως θα μας σκοτώσει όλους αν μιλήσω. Με πήγε στο νοσοκομείο, μου έλεγε με αγαπάει, έλεγε συγγνώμη αλλά μετά απειλούσε να σκοτώσει και την οικογένειά μου αν μιλήσω. Σε περίπτωση που θα πήγαινε εκείνος στην φυλακή είπε ότι θα έβαζε άλλους Αλβανούς να με σκοτώσουν»

Η αστυνομία εντόπισε τον 27χρονο και σε βάρος του ασκήθηκαν κακουργηματικές Διώξεις, για ενδοοικογενειακή βία, διακοπή κύησης, κλοπή και επικίνδυνες σωματικές βλάβες.

Η συνήγορος του 27χρονου είπε «δηλώνει ευθύς εξαρχής αθώος και νομίζω πως υπάρχουν όλα τα στοιχεία για να αποδειχθεί αυτό»

Οι αστυνομικοί περιμένουν την άδεια των γιατρών, ώστε να πάρουν κατάθεση από την κοπέλα.





Ειδήσεις σήμερα:

ΣΥΡΙΖΑ – Παρέμβαση Τσίπρα: Ο Κασσελάκης να ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης από τα μέλη

Κορονοϊός - Γρίπη: δεκάδες θάνατοι σε μια εβδομάδα

Ναύπλιο: Φωτιά σε σπίτι ζευγαριού (εικόνες)