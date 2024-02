Σάμος

Σάμος: ”Πιάστηκε” οργάνωση που έφτιαχνε όπλα σε 3D εκτυπωτή (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια η δράση της οργάνωσης ποια τα μέλη της και τι εντοπίστηκε να έχουν στην κατοχή τους.

-

Από το Τμήμα Δίωξης Εγκληματικών Οργανώσεων και Διεθνικών Υποθέσεων της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην παραγωγή- κατασκευή όπλων με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή (3Dprinter), στην εμπορία- διάθεση αυτών, καθώς και στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Σάμου.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε, πρωινές ώρες την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024, αστυνομική επιχείρηση, με την συνδρομή αστυνομικών της Υ.Α. Σάμου και του Τ.Α. Κοζάνης, κατά την οποία συνελήφθησαν -4- ημεδαποί, μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 19 έως 20 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, καθώς και κατασκευή, κατοχή και εμπορία- διάθεση όπλων.

Κατόπιν αξιολόγησης και κατάλληλης αξιοποίησης πληροφοριακών στοιχείων που παρείχε η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, ταυτοποιήθηκαν οι κατηγορούμενοι και διακριβώθηκε η δράση πολυεγκληματικής ομάδας (polycriminal), τα μέλη της οποίας, τουλάχιστον από τον μήνα Δεκέμβριο του περασμένου έτους, προέβαιναν στη διακίνηση κάνναβης σε τρίτα άτομα που διέμεναν στη Σάμο , ενώ παράλληλα κατείχαν όπλα κρότου- λάμψης, τα οποία στη συνέχεια μετέτρεπαν σε λειτουργικά πυροβόλα, καθώς επίσης παρήγαγαν- κατασκεύαζαν πυροβόλα όπλα, χρησιμοποιώντας τρισδιάστατο εκτυπωτή (3Dprinter), με σκοπό την εμπορία.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε μετά από πολύμηνη έρευνα, οι κατηγορούμενοι αφού είχαν προμηθευτεί 3Dεκτυπωτή, τον οποίο είχαν εγκαταστήσει στην οικία του ενός μέλους της οργάνωσης και έχοντας την απαραίτητη γνώση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, προέβαιναν στην παραγωγή- εκτύπωση είτε αυτοτελών όπλων, είτε ουσιωδών ανταλλακτικών και μερών αυτών, ενώ παράλληλα είχαν προμηθευτεί 2 πιστόλια κρότου λάμψης, με σκοπό την μετατροπή αυτών σε ενεργά πυροβόλα όπλα και την επακόλουθη πώλησή τους σε ενδιαφερόμενους αγοραστές.

Μάλιστα, τα μέλη της συμμορίας, με τη χρήση του ανωτέρω εξοπλισμού, είχαν κατασκευάσει τρισδιάστατη εκτυπωμένη ημιαυτόματη καραμπίνα, η οποία αποτελεί νέα μορφή οπλισμού.

Επιπλέον, οι κατηγορούμενοι προμηθεύονταν από άγνωστα άτομα ποσότητες ναρκωτικών ουσιών- ακατέργαστης κάνναβης, μέρος της οποίας αποθήκευαν για προσωπική χρήση, ενώ την υπόλοιπη την διακινούσαν σε τρίτα άτομα που διέμεναν στη Σάμο έναντι συμφωνηθέντος αντιτίμου, με σκοπό τον πορισμό παράνομου οικονομικού οφέλους και την περαιτέρω συνέχιση της δράσης τους.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

εκτυπωτής τρισδιάστατων εκτυπώσεων (3Dprinter) με το τροφοδοτικό καλωδίου και των εξαρτημάτων του,

5 φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές,

4 καρούλια που περιείχαν αναλώσιμο υλικό – πρώτη ύλη του εκτυπωτή τρισδιάστατων εκτυπώσεων (3Dprinter),

πλαστική πιστολοειδής λαβή ημιαυτόματου όπλου,

πλαστικός γεμιστήρας για ημιαυτόματο όπλο,

6 φορητά μέσα αποθήκευσης, το ένα εκ των οποίων συνδεδεμένο με τον εκτυπωτή τρισδιάστατων εκτυπώσεων (3Dprinter),

2 αναδιπλούμενοι σουγιάδες,

6 κινητά τηλέφωνα,

5 σκληροί δίσκοι,

2 πιστόλια κρότου με -2- γεμιστήρες, εκ των οποίων το ένα χωρίς το πλαστικό μέρος της λαβής του,

4 πλαστικά μέρη λαβής όπλου,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

2 μεταλλικοί τρίφτες κάνναβης,

πλαστικός κορμός με μηχανισμό σκανδάλης ημιαυτόματου όπλου και

πλαστικό κλείστρο με κάννη ημιαυτόματου όπλου.

Οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους οδηγήθηκαν στη αρμόδια εισαγγελική αρχή.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Πάτρα: Τραγικό τέλος για δύο νέους (εικόνες)

Γάζα: Το σχέδιο του Νετανιάχου για μετά τον πόλεμο

ΣΥΡΙΖΑ – Ζαχαριάδης: Ασφαλώς και θα υπάρξει υποψηφιότητα απέναντι στον Κασσελάκη