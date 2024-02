Ηράκλειο

Ηράκλειο - Ληστεία μίνι μάρκετ: “Κρατούσα τον πλάστη και του πετούσα πράγματα, ένιωθα ότι υπερασπιζόμουν τους εργαζομένους μου”

Η ιδιοκτήτρια του μινι μάρκετ που δέχτηκε επίθεση από άγνωστο δράστη και τον κυνήγησε με ένα πλάστη στο χέρι μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή ''Καλημέρα Ελλάδα''.

Η ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ που δέχτηκε επίθεση από άγνωστο δράστη και αυτή τον κυνήγησε τελικά κρατώντας ένα πλαστη μίλησε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή ''Καλημέρα Ελλάδα''.

Άγνωστος δράστης, φορώντας κράνος και κρατώντας μια ματσέτα, εισέβαλε στο κατάστημα και απείλησε την ιδιοκτήτρια απαιτώντας τα χρήματα του ταμείου.

Η ιδιοκτήτρια του μίνι μάρκετ περιέγραψε όλο το περιστατικό στον Γιώργο Παπαδάκη και την Μαρία Αναστασοπούλου: «Μου λέει ληστεία βάλε μέσα τα λεφτά γρήγορα. Αιφνιδιάστηκα πάτησα τον συναγερμό κλείνω το ταμείο κι αρχίζω και τον χτυπώ. Τον αιφνιδίασα.»

Όταν ρωτήθηκε αμα φοβήθηκε απάντησε «Δεν φοβήθηκα γιατί υπερασπίστηκα τα παιδιά που δουλεύουνε εδώ. Έφυγε και εγώ τον κυνηγούσα ακόμα. Είχε ανέβει μετά στο μηχανάκι και έφυγε».

Συνέχισε λέγοντας «Όταν υπερασπίζεσαι το συμφέρον του παιδιού σου προσπαθείς να αντιδράσεις όσο το δυνατόν καλύτερα

Κρατούσα τον πλάστη και του πετούσα πράγματα.»

