Ζάκυνθος

Ζάκυνθος – 19χρονη: Έκανε τη λιπόθυμη για να μην πάρει τα χάπια της αποβολής

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συγκλονίζει η θεία της κοπέλας η οποία απέβαλε με τη βία μετά από χάπια που της έδωσε παρά τη θέλησή της ο σύντροφός της.

-

Η θεία της 19χρονης από τη Ζάκυνθο που έπεσε θύμα του συντρόφου της μίλησε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τον εφιάλτη που βίωσε το κορίτσι.

Η νεαρή νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Ζακύνθου, μετά την αποβολή που της προκάλεσε δίνοντάς της χάπια ο σύντροφός της, ο οποίος συνελήφθη, όμως όπως φαίνεται αυτή του η κίνηση ήταν η τελευταία σε μια σειρά κακοποιητικών κινήσεων σε βάρος της.

Όπως είπε η θεία της κοπέλας, το ζευγάρι ήταν καιρό μαζί και η εγκυμοσύνη ήταν κάτι ευχάριστο. «Είχαν κοινοποιήσει και φωτογραφίες τους με τον υπέρηχο στα social media», ανέφερε σχετικά.

Όμως, ο 25χρονος, σύμφωνα με όσα είπε η 19χρονη στο περιβάλλον της, είχε αρχίσει και γινόταν πολύ πιεστικός απέναντί της, με τη ζήλεια του να τον κινητοποιεί.

Η κοπέλα ήθελε να μείνει με τη μητέρα και τη γιαγιά της και όχι μαζί του, όπως της έλεγε εκείνος, κάτι που προκάλεσε πολλές μεταξύ τους εκρήξεις.

Μέχρι που προχθές την πήρε με τη βία στο σπίτι του και της έδωσε πέντε χάπια. Η νεαρή περιέγραψε στο περιβάλλον της πως, ήξερε τη λειτουργία των χαπιών για χημική αποβολή, καθώς της τα έδινε σε δόσεις και περιμένοντας τη δράση τους.

«Έκανε τη λιπόθυμη για να σταματήσει», είπε η θεία για την 19χρονη που τελικά ο σύντροφός της μετέφερε στο νοσοκομείο.

Στο μεταξύ εκείνο το βράδυ, η μητέρα του παιδιού την έπαιρνε συνέχεια τηλέφωνο, όμως απαντούσε ο νεαρός λέγοντας πως θα μείνει μαζί του.

Αφού την πήγε στο νοσοκομείο, κάθισε μαζί της, συνοδεύοντάς την σε όλες τις εξετάσεις που έκανε και μόνο όταν μπήκε σε θάλαμο για νοσηλεία αποχώρησε, παίρνοντάς της το κινητό, το οποίο βρέθηκε πάνω και παραδόθηκε στην 19χρονη μετά τη σύλληψη του συντρόφου της.

Η κοπέλα, όπως είπε η θεία της, είναι σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση. Ζητά συνέχεια το μωρό της, δεν τρώει και δεν κοιμάται.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Πάτρα: Τραγικό τέλος για δύο νέους (εικόνες)

Γάζα: Το σχέδιο του Νετανιάχου για μετά τον πόλεμο

ΣΥΡΙΖΑ – Ζαχαριάδης: Ασφαλώς και θα υπάρξει υποψηφιότητα απέναντι στον Κασσελάκη