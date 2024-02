Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μετέτρεψε το σπίτι σε κέντρο αισθητικής αλλά...

Γιατί συνελήφθη η γυναίκα που είχε μετατρέψει το σπίτι σε κέντρο αισθητικής.

Χειροπέδες πέρασαν αστυνομικοί σε 34χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία μετέτρεψε σπίτι σε κέντρο αισθητικής, όπου διέθετε παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει ότι «Από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, συνελήφθη την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2024 σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, 34χρονη ημεδαπή, καθώς διέθετε παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα.

Η δράση της κατηγορούμενης προέκυψε ύστερα από καταγγελίες στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας, για τη διερεύνηση των οποίων συστάθηκε μικτό κλιμάκιο αποτελούμενο από αστυνομικούς του Τμήματος Φορολογικής Αστυνόμευσης και Ασφαλιστικής Προστασίας της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, μαζί με επιθεωρητές της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Στο πλαίσιο αυτό διαπιστώθηκε ότι η κατηγορούμενη είχε διαμορφώσει οικία σε ιατρείο αισθητικής, ενώ από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε -μεταξύ άλλων- βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

106 φαρμακευτικά σκευάσματα,

9.920 ευρώ και

χειρόγραφες σημειώσεις.

Σύμφωνα με τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων μέρος των κατασχεμένων φαρμακευτικών προϊόντων ανήκουν στην κατηγορία των ψευδεπίγραφων φαρμάκων καθώς είτε δεν είναι εγκεκριμένα, είτε περιέχουν αυξητική ορμόνη και βρίσκονται στην κατηγορία των αναβολικών, είτε δεν έχουν διατεθεί μέσω της νόμιμης εφοδιαστικής αλυσίδας. Η αυθεντικότητα των υπόλοιπων σκευασμάτων διερευνάται.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε για επιβλαβή φάρμακα και αντιποίηση ιατρικού λειτουργήματος, υποβλήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

