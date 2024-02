Αχαΐα

Πάτρα: Καταδίωξη κλεφτών με αναπηρικό αμαξίδιο

Αδίστακτοι κλέφτες πήραν αναπηρικό αμαξίδιο και εξαφανίστηκαν, όμως οι Αρχές έδρασαν άμεσα…

Έκλεψαν αναπηρικό αμαξίδιο από το νοσοκομείο και το έβαλαν στα πόδια, αλλά τελικά συνελήφθησαν, μετά από επεισοδιακή καταδίωξη.

Όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα όταν φύλακας του νοσοκομείου Αγ. Ανδρέας εντόπισε δύο ρομά να κλέβουν αναπηρικό αμαξίδιο του νοσηλευτικού ιδρύματος. Αμέσως ενημέρωσε την Αστυνομία και άρχισε να τους καταδιώκει.

Στην οδό Περγάμου , στα Προσφυγικά, οι αστυνομικοί που έσπευσαν εντόπισαν τον φύλακα, που είχε καταφέρει να αποσπάσει το αμαξίδιο και τους ρομά.

Ακολούθησε μικροσυμπλοκή καθώς οι ρομά αντιστάθηκαν στην προσπάθεια να αποφύγουν την σύλληψη. Τελικά με την συνδρομή και άλλων αστυνομικών που έφθασαν στο σημείο συνελήφθη ο ένας κλέφτης και ένα ακόμη άτομο που επιτέθηκε στους ένστολους, προκειμένου να διαφύγει ο δεύτερος δράστης.

Μάλιστα υπήρξε και ελαφρύς τραυματισμός ενός αστυνομικού, ενώ προκλήθηκαν φθορές σε ένα περιπολικό.

Λίγο αργότερα πάντως και ο δεύτερος κλέφτης εμφανίστηκε στην Ασφάλεια της Πάτρας και παραδόθηκε.

