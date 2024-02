Ηράκλειο

Μεταναστευτικό – Κρήτη: Δεκάδες άνθρωποι διασώθηκαν στα νότια του νησιού

Νέα επιχείρηση του Λιμενικού με δεκάδες μετανάστες στην περιοχή των Καλών Λιμένων.

Νέα επιχείρηση του Λιμενικού για τη διάσωση μεταναστών έγινε το πρωί στα νότια της Κρήτης.

Στη θαλάσσια περιοχή 50 ναυτικών μιλίων νότια του νησιού εντοπίστηκε σκάφος με 85 άτομα.

Οι μετανάστες περισυνελέγησαν και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Η επιχείρηση έγινε υπό τον συντονισμό του ΕΚΣΕΔ.

