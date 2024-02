Δωδεκανήσα

Ρόδος: αγνοείται νεαρή ασφαλίστρια

Μυστήριο με την εξαφάνιση της νεαρής γυναίκας από τη Ρόδο.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των αστυνομικών και των λιμενικών στην Ρόδο για τον εντοπισμό μιας 33χρονης Ρωσίδας ασφαλιστικής και χρηματοοικονομικής συμβούλου που δραστηριοποιείται στο νησί η εξαφάνιση της οποίας δηλώθηκε από έναν 55χρονο ημεδαπό φίλο της.

Η 33χρονη ύψους 1,80 μέτρων, με μαύρα μαλλιά και καστανά μάτια, κανονικής σωματικής διάπλασης που λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή επικοινώνησε με τον φίλο της τα ξημερώματα της 22ας Φεβρουαρίου 2024 με μήνυμα στο Viber καλημερίζοντας τον κι έκτοτε δεν επικοινώνησε ξανά μαζί του και εξαφανίστηκε.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες των αρχών δεν προέκυψε κάτι.

