Τροχαίο στην Αριδαία: Αυτοκίνητο κόπηκε στα δύο (εικόνες)

Αυτοκίνητο που είχε αναπτύξει μεγάλη ταχύτητα συγκρούστηκε με άλλα 2 οχήματα.

Σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε έξω από την Αριδαία στον δρόμο για Ξιφιανή, πριν την νησίδα της Χρυσής.

Όχημα που έτρεχε με μεγάλη ταχύτητα συγκρούστηκε με αλλά δυο, με το ένα μάλιστα μετωπικά, με αποτέλεσμα τα δυο οχήματα να βρεθούν εκτός δρόμου και το ένα να κοπεί στα δύο.

Σύμφωνα με το aridaia365.gr, από την σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά ο οδηγός του ΙΧ που κόπηκε στα δύο, καθώς και τρεις επιβαίνοντες στο άλλο όχημα. Και οι τέσσερις μεταφέρθηκαν με το ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Αριδαίας.

Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα η Αστυνομία, το ΕΚΑΒ και η Πυροσβεστική.

