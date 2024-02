Κορινθία

Λουτράκι - Λειψυδρία: Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε ο Δήμος

Πόσο έντονο είναι το πρόβλημα στην περιοχή της Περαχώρας - Λουτρακίου, όπου βρίσκονται και πολλές πηγές.

Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης κηρύχθηκε ο δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων Κορινθίας, λόγω λειψυδρίας, ώστε να μπορέσουν οι ιθύνοντες να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της λειψυδρίας.

Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Πολιτικής Προστασίας εκδόθηκε ύστερα από αίτημα του Δήμου, για την άμεση αναγκαιότητα προστασίας των αποθεμάτων νερού, καθώς και για τη δρομολόγηση, μέχρι τον Ιούνιο, συμπληρωματικών έργων εξεύρεσης, νέων υδατικών πόρων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου, θα γίνουν 26 μελέτες συμβάσεων, συνολικού προυπολογισμού, σχεδόν 3 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά, αφορούν αφαλατώσεις, νέες γεωτρήσεις, εξοπλισμοί γεωτρήσεων, δίκτυα διασύνδεσης γεωτρήσεων, τηλεμετρία γεωτρήσεων, καλλιέργεια πηγών κλπ.

Οι μελέτες αυτές, θα τεθούν άμεσα προς έγκριση στο δ.σ. της ΔΕΥΑ Λ – Αγίων Θεοδώρων.

Αμέσως μετά, θα ανατεθεί η εκτέλεση των συμβάσεων αυτών με κατεπείγουσες διαδικασίες.

Ο δήμος, καλεί τους πολίτες, να προσπαθήσουν να χρησιμοποιούν το νερό, αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες ύδρευσης και είναι πολύ φειδωλοί με τα θέματα του νερού, ώστε να περιοριστεί η αλόγιστη και σπάταλη χρήση αυτού.

