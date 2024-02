Φθιώτιδα

Λαμία: Τρακτέρ σκόρπισε πανικό στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτο περιστατικό στο κέντρο της Λαμίας, όπου ένα τρακτέρ σφήνωσε ανάμεσα σε αυτοκίνητα προκαλώντας υλικές ζημιές.

-

Απίστευτο ατύχημα στο κέντρο της Λαμίας, με «πρωταγωνιστή» οδηγό τρακτέρ το βράδυ της Παρασκευής (23/2)!

Ένας τεράστιος γεωργικός ελκυστήρας - χωρίς πινακίδες - εθεάθη στο κέντρο να κινείται με αρκετή ταχύτητα και αστυνομικοί της ΔΙΑΣ στο ύψος της πλατείας Διάκου, του έκαναν νόημα για έλεγχο, χωρίς ο οδηγός του να συμμορφωθεί. Μάλιστα συνέχισε να κινείται γρήγορα περνώντας ξυστά από τα ταξί που ήταν στην πιάτσα και στη συνέχεια κινήθηκε για την οδό Βενιζέλου.

Εκεί «μάζεψε» δύο αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα, από τα οποία ξήλωσε τους καθρέφτες.

Σε εκείνο το σημείο το μεγάλο τρακτέρ ουσιαστικά «σφήνωσε» και οι αστυνομικοί της ΔΙΑΣ βρήκαν την ευκαιρία να τον ακινητοποιήσουν και να πάρουν τα κλειδιά.

Ο οδηγός του τρακτέρ οδηγήθηκε στο τμήμα, ενώ στο σημείο έφτασε και πλήρωμα της τροχαίας ώστε να βεβαιώσουν και τις υλικές ζημιές.

Να σημειωθεί ότι μέσα στα δύο αυτοκίνητα υπήρχε και κόσμος, μάλιστα στο πρώτο από αυτά ήταν ένα ζευγάρι με το μικρό τους παιδί.

Ειδήσεις σήμερα:

Βασιλειάδης: Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν χρειάζεται “πατερούλη”, αλλά σοβαρές πολιτικές λύσεις (βίντεο)

Ρωσία - Ουκρανία: Η “μαύρη” επέτειος του πολέμου (εικόνες)

Τέμπη: Μαραθώνιος 400 χλμ στην μνήμη των θυμάτων (βίντεο)