Κεφαλονιά: Αλεπού βρέθηκε σταυρωμένη και κρεμασμένη σε δέντρο (εικόνες)

Σοκ προκαλούν οι εικόνες και οι λεπτομέρεις για την νέα κτηνωδία με θύμα ένα ζώο, στο οποίο ο βασανιστής και δολοφόνος του είχε κόψει και την ουρά,.

Σοκ εξακολουθεί να κυριαρχεί στην τοπική κοινότητα της Κεφαλονιάς, μετά από τον φρικτό θάνατο μιας αλεπούς από ανθρώπινο χέρι.

Η αλεπού έπεσε θύμα μέχρι στιγμής άγνωστου δράστη, ο οποίος όχι μόνο τη σκότωσε, αλλά της έκοψε την ουρά και την κρέμασε πάνω σε έναν σταυρό σε πεύκο, σε κεντρικότατο σημείο στη διαδρομή Αργοστόλι – Φάρσα!

Ερωτηματικά θέτει η τοπική κοινωνία για το πώς κανένας δεν παρενέβη πριν υπάρξουν σχετικές αναφορές και αναρτήσεις στα social media, αφού η αλεπού ήταν κρεμασμένη για ώρες σε κοινή θέα se πολύ κεντρικό δρόμο.

Το άψυχο βασανισμένο πτώμα της αλεπούς κατέβηκε από το δένtρο από θηροφύλακα της περιοχής μετά τη δημοσίευση του περιστατικού στα κοινωνικά δίκτυα.

Στην αναζήτηση της αρμόδιας υπηρεσίας για την εξιχνίαση της εγκληματικής αυτής πράξης αναλάβει την υπόθεση η Δασική Υπηρεσία Κεφαλονιάς καθώς πρόκειται για περιστατικό εις βάρος άγριου ζώου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας έχει ήδη ενεργοποιήσει έρευνα για το αποτρόπαιο αυτό περιστατικό. Σε περίπτωση σύλληψης του δράστη ή των δραστών, αναμένονται ποινές και πολύ βαριά πρόστιμα.

Πηγή: kefaloniapress.gr

