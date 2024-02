Αχαΐα

Πάτρα - Τροχαίο δυστύχημα: οδύνη στην κηδεία του 20χρονου (εικόνες)

Θρήνος στο τελευταίο "αντίο" για τον 20χρονο Γιάννη που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο στην Πάτρα.

Ένα σιωπηλό “γιατί” που κανένα δάκρυ και καμία λογική δεν μπορούσε να απαντήσει περιπλανιόταν στον Ιερό Ναό της Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών.

Εκεί που συγγενείς και φίλοι είπαν το τελευταίο “αντίο” στον 20χρονο Γιάννη-Εμμανουήλ Στεργίου ο οποίος έχασε τη ζωή του μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα όταν η μηχανή πάνω στην οποία βρισκόταν με τον 19χρονο Γιώργο Παπαδόπουλο συγκρούστηκε με ΙΧ αργά το βράδυ της περασμένης Πέμπτης.

Στον Ι.Ν. Παναγίας Αλεξιωτίσσης Πατρών βρέθηκαν και πολλοί φίλοι του Γιάννη-Εμμανουήλ για να τον αποχαιρετήσουν. Η μηχανή του ήταν η μεγάλη του αγάπη και με αυτόν τον τρόπο, με τις μηχανές τους, οι φίλοι του τον αποχαιρέτησαν από τον προαύλιο χώρο της εκκλησίας την ώρα που μέσα ακούγονταν οι επικήδειοι.

Όλα έγιναν το βράδυ της Πέμπτης όταν οι δύο νεαροί τραυματίστηκαν θανάσιμα, μετά από πλαγιομετωπική σύγκρουση με αυτοκίνητο που οδηγούσε 30χρονος.

Από τα μέχρι τώρα στοιχεία της έρευνας που διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Πατρών, η μηχανή μεγάλου κυβισμού με οδηγό τον 20χρονο Γιάννη και συνεπιβάτη τον 19χρονο φίλο του Γιώργο, με κατεύθυνση την Πάτρα, συγκρούστηκε με ΙΧ που βρισκόταν στο αντίθετο ρεύμα και έστριβε αριστερά στην οδό Αρέθα.

