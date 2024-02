Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων - Στην εντατική ο ένας οδηγός (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς συνέβη το τροχαίο. Ποια η εξέλιξη της υγείας του οδηγού μετά από τη διασωλήνωσή του.

-

Στην ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων διακομίσθηκε σε κρίσιμη κατάσταση ένας 39χρονος, μετά από τροχαίο ατύχημα που είχε τη νύχτα της Παρασκευής στην Εθνική Οδό Αγρινίου - Ιωαννίνων, κοντά στη διασταύρωση Λεπενούς Αιτωλοακαρνανίας.

Όπως μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα του Αγρινίου Agriniolike.gr , υπό συνθήκες που ερευνώνται, δύο ΙΧ συγκρούστηκαν σφοδρότατα, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του 39χρονου.

Μετά το τροχαίο ατύχημα αρχικά διακομίσθηκε στο Νοσοκομείο Αγρινίου όπου κρίθηκε αναγκαία η διασωλήνωσή του.

Στην συνέχεια διακομίσθηκε σε ΜΕΘ στο νοσοκομείο των Ιωαννίνων όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Στη φυλακή υπάλληλος Περιφέρειας για παράνομες άδειες

Θεσσαλονίκη: Πήγε την γυναίκα του στη δουλεία και την... μαχαίρωσε

“Παλαιοχριστιανός”: Το τεστ DNA, η Σεβαστή και η διπολική διαταραχή (βίντεο)