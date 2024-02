Κοζάνη

Πτολεμαΐδα - Τραγωδία: Γυναίκα έχασε σε μια μέρα, παιδί και σύζυγο

Με ποιο τρόπο έφυγαν από τη ζωή οι δύο σημαντικότεροι άνθρωποι της ζωής της, βυθίζοντάς την στο πένθος.

Μια αδιανόητη οικογενειακή τραγωδία βιώνει στη Θεσσαλονίκη, μία 42χρονη γυναίκα με καταγωγή από την Πτολεμαΐδα. Η άτυχη γυναίκα έχασε τον 50χρονο σύζυγό της, την ίδια ακριβώς ημέρα που έχασε και το μόλις 7,5 μηνών βρέφος τους.

Όπως αναφέρει η ενημερωτική ιστοσελίδα του νομού Κοζάνης kozan.gr , ο 50χρονος αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας και νοσηλευόταν στο νοσοκομείο «Θεαγένειο» της Θεσσαλονίκης όπου και άφησε την τελευταία του πνοή παλεύοντας με την ασθένειά του.

Το βρέφος από την άλλη, αντιμετώπιζε και εκείνο υποκείμενα νοσήματα. Λίγο μετά τη γέννησή του το 2023, είχε διακομισθεί σε κρίσιμη κατάσταση από την Πτολεμαΐδα στη μονάδα νεογνών του Γενικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειου» και μάλιστα για την διακομιδή του είχε στηθεί γέφυρα ζωής από δικυκλιστές και περιπολικά της αστυνομίας. Το βρέφος τις τελευταίες ημέρες παρουσίασε συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης και η μητέρα του, που βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη για τη νοσηλεία του άνδρα της, το μετέφερε σε νοσοκομείο της συμπρωτεύουσας για να το περιθάλψουν. Δυστυχώς το βρέφος, λίγες ώρες μετά κατέληξε και εκείνο, βυθίζοντας στην οδύνη τη νεαρή γυναίκα.

