Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: μπούκαραν με μαχαίρι σε καφετέρεια και έκλεψαν χρήματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πώς με την απειλή μαχαιριού κατάφεραν να αποσπάσουν χρηματικό ποσό από τους υπαλλήλους.

-

Ληστεία υπό την απειλή μαχαιριού σημειώθηκε νωρίς το βράδυ του Σαββάτου, σε καφέ γνωστής αλυσίδας, απέναντι από το νοσοκομείο “Παπανικολάου“, στη Θεσσαλονίκη.

Συγκεκριμένα, στις 20:00, δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους, μπούκαραν στην επιχείρηση και αφού απείλησαν με μαχαίρι τους εργαζόμενους, κατάφεραν να αρπάξουν 400 ευρώ.

Στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή, με την ΕΛ.ΑΣ. να διεξάγει έρευνα για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: thestival.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Αγία Βαρβάρα: Πεθερός σκότωσε τον γαμπρό του

Μέγαρα: Οι πυροβολισμοί και η συμμορία που “έσπερνε” τον τρόμο (βίντεο ντοκουμέντο)

ΣΥΡΙΖΑ - Εκλογές: ο Κασσελάκης, η Γεροβασίλη και οι αντιρρήσεις