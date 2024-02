Χανιά

Μεταναστευτικό - Κρήτη: Δύο σκάφη με εκατοντάδες επιβάτες μέσα σε λίγες ώρες

Ακόμη ένα σκάφος στο οποίο επέβαιναν εκατοντάδες μετανάστες, εντοπίστηκε στα ανοιχτά της νότιας Κρήτης,

(εικόνα αρχείου)