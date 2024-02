Κοζάνη

Πτολεμαΐδα: Συγκλονίζει η 42χρονη που έχασε μέσα σε λίγα λεπτά σύζυγο και παιδί

«Την ίδια ώρα που βγήκε ο γιατρός και μου είπε ότι πέθανε το παιδί μου, χτυπούσε το κινητό μου για να μου πουν ότι κατέληξε και ο άνδρας μου», ανέφερε σε κατάσταση σοκ.

Συγκλονίζει η οικογενειακή τραγωδία που έλαβε χώρα στην Πτολεμαΐδα. Μία 42χρονη γυναίκα έχασε το βρέφος της, αλλά και τον σύζυγό της, την ίδια ημέρα, όπως έγινε γνωστό χθες.

Η σύζυγος και μητέρα προσπαθεί να διαχειριστεί το τραγικό διπλό χτύπημα της μοίρας, ενώ λαμβάνει την απαραίτητη ψυχολογική υποστήριξη για να καταφέρει να σταθεί στα πόδια της.

Σύμφωνα με τα όσα έγιναν σήμερα γνωστά, το 7,5 μηνών βρέφος κατέληξε στις 3 τα ξημερώματα του Σαββάτου. Είχε μεταφερθεί εκεί το βράδυ της Παρασκευής με αναπνευστική δυσχέρεια και παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Λίγα λεπτά αργότερα κατέληξε και ο πατέρας του βρέφους, ο οποίος νοσηλευόταν με καρκίνο στο Θεαγένειο.

Η μητέρα και σύζυγος, που βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, μίλησε στο MEGA. «Δεν αντέχω», ήταν τα πρώτα λόγια της. Σε ερώτηση για το μωράκι της και τα συμπτώματα που είχε, είπε: «Τίποτα. Είχε μια δύσπνοια που με ανησύχησε και το πήγα στο ΑΧΕΠΑ». Εκεί, όπως περιγράφει, οι γιατροί της είπαν ότι πρέπει να διασωληνωθεί.

«Το πάω στο Ιπποκράτειο που το είχαμε, γέφυρα ζωής για το παιδί μου. Και τι να πεις… Την ίδια ώρα έφυγε ο άνδρας μου. Ήταν καρκινοπαθής και το μάθαμε προχθές. Την ίδια ώρα που βγήκε ο γιατρός και μου είπε ότι πέθανε το παιδί μου, χτυπούσε το κινητό μου για να μου πουν ότι κατέληξε και ο άνδρας μου. Απίστευτο, αυτό ζω», είπε συντετριμμένη η σύζυγος και μητέρα.

