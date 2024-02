Αχαΐα

Αχαΐα: Ανατροπή οχήματος στην εθνική – Εξαφανίστηκε ο υπαίτιος (βίντεο)

Πώς συνέβη το τροχαίο ατύχημα. Ποια η κατάσταση της υγείας των τραυματιών επιβατών.

Τροχαίο ατύχημα με τραυματισμούς και εγκατάλειψη σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 25.02 στην νέα εθνική οδό Πατρών-Πύργου, στο ύψος των Σαγέικων Αχαΐας.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ενημερωτική ιστοσελίδα των Πατρών tempo24news.gr , ένα όχημα φέρεται να επιχείρησε να μπει από παράδρομο στην εθνική οδό, και κατά την είσοδό του να συγκρούστηκε με όχημα το οποίο ήδη κινείτο επί της εθνικής, είχε κατεύθυνση προς Πύργο και στο οποίο επέβαιναν ένα ζευγάρι μαζί με την ανήλικη κόρη του.

Ο οδηγός αυτού του οχήματος με τη σειρά του σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης Τροχαίας προσπάθησε να αποφύγει τη σύγκρουση, με αποτέλεσμα να προσκρούσει σε σταθερό σημείο, το αυτοκίνητό του να ντελαπάρει και οι τρεις επιβάτες να εγκλωβιστούν και να τραυματιστούν.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο οδηγός που φέρεται να βαρύνεται με την υπαιτιότητα για το ατύχημα, αποχώρησε από το σημείο και τον αναζητά η Αστυνομία.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε το Πυροσβεστικό Σώμα το οποίο συνέδραμε την οικογένεια στον απεγκλωβισμό της, και το ΕΚΑΒ το οποίο την διακόμισε στο νοσοκομείο.

