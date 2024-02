Λάρισα

Λάρισα: Άγριος ξυλοδαρμός νεαρού στο κέντρο της πόλης (εικόνες)

Πώς συνέβη το αιματηρό περιστατικό στο κέντρο της Λάρισας. Συγκλονίζει το βίντεο που καταγράφει την βίαιη επίθεση σε βάρος νεαρού.

Εκτός ελέγχου οδηγείται η κατάσταση με την παραβατικότητα νεαρών στο κέντρο της Λάρισας, καθώς τα επεισόδια βίας σε δημόσιους χώρους το τελευταίο διάστημα, διαδέχονται το ένα το άλλο.

Το περιστατικό που συνέβη κατά πληροφορίες το βράδυ του Σαββάτου στην περιοχή του λόφου του Φρουρίου σοκάρει. Νεαρός μαζί με έναν φίλο του, έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από ομάδα νεαρών, την οποία φέρεται να μη γνώριζε καν!

Για ασήμαντη αφορμή, ο νεαρός δέχθηκε βαριά χτυπήματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του, ενώ γύρω του κάποιοι παρακολουθούσαν με απάθεια, μεταξύ αυτών και ένα έφηβο κορίτσι. Η μανία είναι τέτοια που τον σηκώνουν στον αέρα και τον πετούν με δύναμη πάνω σε σιδερένια κάγκελα! Δευτερόλεπτα μετά, άτομο από την παρέα γρονθοκοπεί χωρίς καμία αφορμή ή πρόκληση και τον φίλο του θύματος που παρακολουθούσε σοκαρισμένος τα γεγονότα.

Στο τέλος το θύμα έπεσε κάτω αιμορραγώντας, για να οδηγηθεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο όπου του παρασχέθηκε η δέουσα ιατρική βοήθεια.

Άγνωστο παραμένει εάν η αστυνομία έχει λάβει γνώση του γεγονότος ώστε να επιληφθεί αναζητώντας τους δράστες. Το μόνο σίγουρο είναι πως πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει εκτός κάθε ελέγχου. Μόνον τις τελευταίες δύο εβδομάδες είχαμε δύο σοβαρά επεισόδια βίας μεταξύ νεαρών (αγοριών και κοριτσιών) στην Κεντρική πλατεία της Λάρισας.

