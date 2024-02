Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: συνελήφθη ο άνδρας που μαχαίρωσε τη σύζυγό του

Ο 42χρονος νοσηλεύεται φρουρούμρνος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

Φρουρούμενος σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ο 42χρονος που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε την 39χρονη σύζυγό του, το πρωί της περασμένης Παρασκευής, στη δυτική πλευρά της πόλης.

Ο 42χρονος φέρεται να έκανε απόπειρα αυτοκτονίας καθώς κατανάλωσε χάπια και γι' αυτό μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο. Ήδη, όμως, η ανακρίτρια είχε εκδώσει ένταλμα εις βάρος του για απόπειρα ανθρωποκτονίας, σε εκτέλεση του οποίου συνελήφθη.

Μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του θα κληθεί να απολογηθεί στην ανακρίτρια.

Η αιματηρή επίθεση έγινε μέσα στο αυτοκίνητο του κατηγορούμενου, όταν μετέφερε την παθούσα στη δουλειά της. Όπως κατήγγειλε η ίδια, έπειτα από καβγά, ο σύζυγός της τη μαχαίρωσε στο λαιμό και χρειάστηκε να διακομιστεί σε νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

