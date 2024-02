Αρκαδία

Τρίπολη: Ανήλικοι έγδυσαν 15χρονο και τον λήστεψαν

Ιδιαίτερα σκληρό περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων εκτυλίχθηκε στην κεντρικότερη πλατεία της πόλης.

Ένα ιδιαίτερα σκληρό επεισόδιο βίας με ανήλικους δράστες και θύμα συνέβη, σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, το βράδυ της Κυριακής 25.02 στην Τρίπολη στην Πλατεία Άρεως.

Όπως μεταδίδει ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Δήμου Τρίπολης, 4 ανήλικοι και συγκεκριμένα ένας 15χρονος Έλληνας, ένας 17χρονος μετανάστης πολίτης Ρουμανίας (έχουν συλληφθεί και οι δύο) και δυο ακόμα ανήλικοι που αναζητούνται (ένας 15χρονος Έλληνας και ένας 15χρονος μετανάστης πολίτης Αλβανίας) σύμφωνα με τη σχηματισθείσα δικογραφία επιτέθηκαν αρχικά σε έναν 15χρονο, βγάζοντας του ρούχα που φορούσε, με σκοπό να αφαιρέσουν αντικείμενα ή χρήματα που τυχόν έφερε πάνω του. Στην συνέχεια φέρονται να επιτέθηκαν σε δυο ακόμα ανήλικα παιδιά και από τις επιθέσεις να απέσπασαν συνολικά χρηματικό ποσό ύψους 30 ευρώ. Η επίσημη σχετική ανακοίνωση της αστυνομίας αναφέρει:

«Δύο ανήλικοι, ηλικίας 17 και 15 ετών αντίστοιχα, συνελήφθησαν την Κυριακή το βράδυ στην Τρίπολη, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, ληστεία και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας. Μάλιστα, η δικογραφία για την υπόθεση περιλαμβάνει δύο ακόμα ανήλικους, οι οποίοι αναζητούνται για να συλληφθούν.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι προσέγγισαν αρχικά ανήλικο και με την απειλή χρήσης βίας, προέβησαν σε βάρος του σε πράξη προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, με σκοπό να αφαιρέσουν αντικείμενα ή χρήματα που τυχόν είχε μαζί του.

Στη συνέχεια, οι κατηγορούμενοι πλησίασαν ακόμη δύο ανήλικους, τους οποίους εξανάγκασαν να τους παραδώσουν χρήματα και στη συνέχεια τράπηκαν σε φυγή.

Έπειτα από λίγη ώρα, αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας της Τρίπολης εντόπισαν και συνέλαβαν τον 17χρονο και τον 15χρονο, ενώ οι άλλοι δύο ανήλικοι, όπως προαναφέρθηκε, αναζητούνται.

Επιπλέον συνελήφθησαν ακόμη τρία άτομα, μία 44χρονη, ένας 50χρονος και ένας 54χρονος, γονείς των ανωτέρω ανήλικων, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας τους.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα, ενώ οι αστυνομικοί του τμήματος Ασφαλείας της Τρίπολης συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση».

