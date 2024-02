Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη - Γυναικοκτονία: Δίωξη για ανθρωποκτονία στον 80χρονο

Ο 80χρονος φερόμενος ως δράστης νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο, καθώς μετά το έγκλημα κατανάλωσε χάπια.

Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο απήγγειλε ο εισαγγελέας στον 80χρονο που κατηγορείται ότι μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 87χρονη σύζυγό του, στο διαμέρισμα όπου διέμεναν, στη Χαριλάου Θεσσαλονίκης.

Ο ηλικιωμένος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της πόλης, καθώς μετά την πράξη του φέρεται να κατανάλωσε χάπια. Είχε βρεθεί σε λιπόθυμη κατάσταση δίπλα στη σορό της συζύγου του.

Ο ίδιος, κατά πληροφορίες, αντιμετωπίζει προβλήματα ψυχιατρικής φύσεως. Όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις σε ανακριτή ώστε να αποφασιστεί η ποινική του μεταχείριση.

