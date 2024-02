Καβάλα

Καβάλα: Ακρωτηρίασαν και έκαψαν σκύλο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ακόμη σοκαριστικό περιστατικό κακοποίησης και θανάτωσης σκύλου συνέβη στην Καβάλα...

-

Με ένα αποτρόπαιο θέαμα ήρθε αντιμέτωπος δημότης Καβάλας το πρωί της Δευτέρας 26 Φεβρουαρίου 2024, όταν βρέθηκε μπροστά στο άψυχο σώμα ενός σκύλου μικρού μεγέθους σε κατάσταση που «μαρτυρούσε» έναν βασανιστικό θάνατο για το άτυχο ζώο…

Το κουφάρι του σκύλου βρέθηκε στη συνοικία του Προφήτη Ηλία, δίπλα σε δρόμο [αδιέξοδο] από όπου δεν περνάει πολύς κόσμος… Το ζώο είχε προφανέστατα βασανιστεί μέχρι θανάτου: Κάποιος ή κάποιοι το είχαν δέσει σε σημεία με tie-wraps, το είχαν ακρωτηριάσει και, εν τέλει, το είχαν κάψει χρησιμοποιώντας κάποιο εύφλεκτο υλικό.

Από την «εικόνα» του σημείου, δεν είναι ξεκάθαρο εάν το ζώο βασανίστηκε και κάηκε εκεί ή εάν κάποιοι απλά το μετέφεραν μετά θάνατον και το πέταξαν στο σημείο.

Φιλόζωοι που έγιναν κοινωνοί των αποτρόπαιων εικόνων έχουν ήδη ενημερώσει την Αστυνομία, με στόχο να αποκαλυφτεί ποιος ή ποιοι ευθύνονται για αυτή την κτηνωδία που δεν χωράει ανθρώπου νους.

Πηγή: kavalapost.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Βορίδης: οι αγρότες, οι μεταρρυθμίσεις και η “στρατηγική ήττα” του ΣΥΡΙΖΑ (βίντεο)

Αγρότες - Βρυξέλλες: επεισόδια και ενταση έξω από την έδρα της ΕΕ (εικόνες)

Άγιος Παντελεήμονας: νεκρός άνδρας σε είσοδο πολυκατοικίας