Μαγνησία

Τροχαίο: Απανθρακώθηκε οδηγός αυτοκινήτου που έπεσε από γέφυρα

Πώς συνέβη η τραγωδία, με θύμα έναν άνδρα, που κάηκε ζωντανός μέσα στο αυτοκίνητο του.

-

Τραγωδία συνέβη στον Βόλο όταν πυρκαγιά ξέσπασε σε όχημα μετά από τροχαίο με αποτέλεσμα ένας άνδρας να χάσει τη ζωή του.

Πιο συγκεκριμένα, το θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στον Αλμυρό Βόλου με θύμα έναν 50χρονο άνδρα, ο οποίος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημά του.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, το όχημα που οδηγούσε ο άτυχος άνδρας, εξετράπη της πορείας του και έπεσε από γέφυρα στην περιοχή Νέος Πλάτανος με αποτέλεσμα να πιάσει φωτιά.

Στο σημείο έσπευσαν 11 πυροσβέστες με 4 οχήματα και κατά τη διάρκεια της κατάσβεσης της πυρκαγιάς εντοπίστηκε η σορός του οδηγού.

Σορός άνδρα εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε ΙΧΕ όχημα, στην περιοχή Νέος Πλάτανος, στον Αλμυρό Βόλου. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 4 οχήματα.

— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) February 26, 2024

