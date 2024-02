Λάρισα

Βία ανηλίκων: Νέα ντοκουμέντα με τον ανήλικο που δέχθηκε επίθεση (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Απίστευτη βιαιότητα κατά νεαρού από συνομηλίκους του, στο κέντρο της Λάρισας.

-

Νέες σοκαριστικές εικόνες από τον άγριο ξυλοδαρμό ανηλίκου στη Λάρισα, «βλέπουν» το φως της δημοσιότητας.

Ο νεαρός έπεσε θύμα βίας, τα ξημερώματα της Κυριακής, στο Φρούριο στη Λάρισα, μπροστά στα εμβρόντητα μάτια του φίλου του, ο οποίος τη γλίτωσε με μερικές γροθιές.

Για ασήμαντη αφορμή, ο νεαρός δέχθηκε βαριά χτυπήματα στο κεφάλι και σε άλλα σημεία του σώματός του, ενώ γύρω του κάποιοι παρακολουθούσαν με απάθεια, μεταξύ αυτών και ένα έφηβο κορίτσι. Η μανία είναι τέτοια που τον σηκώνουν στον αέρα και τον πετούν με δύναμη πάνω σε σιδερένια κάγκελα! Δευτερόλεπτα μετά, άτομο από την παρέα γρονθοκοπεί χωρίς καμία αφορμή ή πρόκληση και τον φίλο του θύματος που παρακολουθούσε σοκαρισμένος τα γεγονότα.

Το onlarissa.gr φέρνει σήμερα στη δημοσιότητα ένα ακόμη βίντεο λίγα δευτερόλεπτα μετά την άγρια επίθεση, με το θύμα να βρίσκεται πεσμένο και αιμόφυρτο στον δρόμο και να δέχεται κλωτσιά στο πρόσωπο από έναν από τους δράστες!

Πηγή: onlarissa.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Απεργία ταξί - Αθήνα: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω κινητοποιήσεων

Ιερέας inlfuencer “μαγνητίζει” νέους μέσω Tik Tok (βίντεο)

Εορτολόγιο - 27 Φεβρουαρίου: Ποιος γιορτάζει σήμερα