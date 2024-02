Δράμα

Δράμα: Παιδόφιλος έστελνε μηνύματα σε παιδιά

Χειροπέδες σε άνδρα που προσέγγιζε ανήλικους μέσω μηνυμάτων. Τι βρέθηκε στην κατοχή του.

Ένας 40χρονος συνελήφθη στη Δράμα για κατοχή οκτώ αρχείων με υλικό παιδικής πορνογραφίας.

Είχε προηγηθεί καταγγελία, σύμφωνα με την οποία από τον περασμένο Νοέμβριο, ο συγκεκριμένος άνδρας, με τη χρήση μέσου κοινωνικής δικτύωσης, ήρθε σε επαφή με 14χρονο, μέσω συνομιλιών και ανταλλαγής μηνυμάτων.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., κατά την επικοινωνία τους, ο 40χρονος απέστειλε στον ανήλικο φωτογραφίες με άσεμνο υλικό, ζητώντας και από εκείνον να πράξει παρόμοια, όπως και έκανε.

Στη συνέχεια, κατά την ίδια ανακοίνωση, πρότεινε στον ανήλικο να συναντηθούν από κοντά, ενώ παράλληλα, τον προέτρεψε να του στείλει άσεμνες φωτογραφίες συνομήλικου φίλου του, με τον οποίο ο 40χρονος ήρθε επίσης σε επικοινωνία, με τον δεύτερο ανήλικο όμως να αρνείται.

Ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Δράμας και ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί ενώπιόν του.

