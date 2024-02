Λάρισα

Λάρισα: Γυναίκα τραυματίστηκε προσπαθώντας να χωρίσει άντρες που καβγάδιζαν (εικόνες)

Στο σημείο του συμβάντος έσπευσαν άντρες της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

-

Θερμό επεισόδιο μεταξύ δύο ανδρών και μίας γυναίκας, θαμώνων καφενείου, καταγράφηκε νωρίς, το βράδυ της Τρίτης, στη Λάρισα.

Όλα συνέβησαν στις 8 μ.μ. περίπου έξω από κατάστημα εστίασης της 23ης Οκτωβρίου, όταν για αρχή οι εν λόγω άνδρες άρχισαν να διαπληκτίζονται, με τη γυναίκα -σύμφωνα με πληροφορίες του onlarissa.gr– να μπαίνει στη μέση προκειμένου να τους χωρίσει αλλά τελικά να καταλήγει τραυματισμένη στο πεζοδρόμιο.

Για το περιστατικό υπήρξε έντονη αναστάτωση αλλά και κινητοποίηση των Αρχών, αφού στο σημείο έσπευσαν ομάδες της ΔΙ.ΑΣ. και περιπολικό. Για τη γυναίκα, ηλικίας περίπου 45 ετών, κλήθηκε στο σημείο ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Να σημειωθεί πως είναι το τέταρτο επεισόδιο που σημειώνεται στην πόλη σε διάστημα δύο εβδομάδων, μετά τους καβγάδες ανηλίκων στην Κεντρική πλατεία και τον ξυλοδαρμό στο λόφο του Φρουρίου.

