Λάρισα

Τέμπη - Λακαφώσης: από τους 57 νεκρούς οι 5 θα μπορούσαν να σωθούν (βίντεο)

Το ξυλόλιο, οι έρευνες και το σκηνικό της τραγωδίας. Τι αναφέρει στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" ο Κώστας Λακαφώσης, πραγματογνώμονας.

-

Ένας χρόνος συμπλοηρώνεται σήμερα από την τραγωδία των Τεμπών, που στοίχισε τη ζωή σε 57 ανθρώπους.

Ο Κώστας Λακαφώσης, πραγματογνώμονας για κάποιες από τις οικογένειες των θυμάτων, μίλησε στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για το μοιραίο σιδηροδρομικό δυστύχημα που συγκλόνισε τη χώρα.

Μεταξύ άλλων ο πραγματογνόμωνας, αναφέρθηκε στις παραλήψεις της έρευνας αλλά και στην φωτιά που ξέσπασε κατά τη διάρκεια του δυστυχήματος.

Αρχικά όπως ανέφερε, "Από τους 57 νεκρούς οι πέντε έχασαν τη ζωή τους από τη φωτιά και όχι την σύγκρουση... Έχουμε 30 θύματα απανθρακωμένα, όμως πολλά από αυτά, βρίσκονταν σε σημείο που δεν θα μπορούσαν να αποφύγουν τη σύγκρουση".

Όσον αφορά τις έρευνες και τη συλλογή στοιχείων ο Κώστας Λακαφώσης αανέφερε: "29 Μαρτίου, εναν μήνα μετά το δυστύχημα, έγιναν δειγματοληψίες, αυτά τα δείγματα έδειξαν διάφορες χημικές ουσίες μεταξύ αυτών το ξυλόλιο. Είναι ένα επικίνδυνο φορτίο, εύφλεκτο και απαγορεύεται η μεταφορά του με συμβατική αμαξοστοιχία".

Όσον αφορά τις καταγγελίες για μπάζωμα της περιοχής του δυστυχήματος, ο πραγματογνώμονας δήλωσε: "Το πολύ πιο σημαντικό δεν είναι οι έρευνες για ουσίες... Το σημαντικό είναι οι έρευνες για ανθρώπινα υπολείμματα που τελείωσε πολύ νωρίς".

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών Ελλάδας:

"Ένα χρόνο μετά την ανείπωτη τραγωδία των Τεμπών - η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τιμά τη Μνήμη των θυμάτων.

Συμπληρώνεται σήμερα ένας χρόνος από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα της 28ης Φεβρουαρίου 2023 στα Τέμπη, που έκοψε το νήμα της ζωής και τα όνειρα δεκάδων συμπολιτών μας και βύθισε στο πένθος τις οικογένειές τους και ολόκληρη τη χώρα. Ο πόνος και η θλίψη δεν πρόκειται να σβήσουν ποτέ.

Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων τιμά σήμερα τη μνήμη των αδικοχαμένων συμπολιτών μας.

Τα ερωτήματα για τη σιδηροδρομική τραγωδία και για τις παραλείψεις ενός ολόκληρου κράτους πολλά.

Η Ελληνική Δικαιοσύνη, από την πρώτη στιγμή, διερευνά νυχθημερόν την πολυπαραγοντική αυτή υπόθεση σε όλες τις πτυχές της και προς κάθε κατεύθυνση. Οι αρμόδιοι Εισαγγελικοί και Δικαστικοί Λειτουργοί πράττουν το καθήκον τους με ευσυνειδησία και αφοσιωμένοι στην υψηλή συνταγματική τους αποστολή.

Οφείλουμε δε να επισημάνουμε ότι η έρευνα των τυχόν ευθυνών πολιτικών προσώπων, όπως είναι ήδη γνωστό, και η ποινική δίωξη σε μία τέτοια περίπτωση δεν ανήκει στην αρμοδιότητα της Δικαστικής Εξουσίας αλλά της Βουλής. Η ανάθεση της άνω αρμοδιότητας (έρευνας και ποινικής δίωξης πολιτικών προσώπων) στη Δικαστική Εξουσία προϋποθέτει αναγκαίως την αναθεώρηση του άρθρου 86 του Συντάγματος.

Διαμηνύουμε ότι η αλήθεια γι’ αυτή την ανείπωτη τραγωδία θα λάμψει και καλούμε όλους τους Πολίτες αυτής της χώρας να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην Ελληνική Δικαιοσύνη και τους Λειτουργούς της".

