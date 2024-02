Λάρισα

Τέμπη: θρήνος και οδύνη στο σημείο της τραγωδίας (εικόνες)

Βαρύ το κλίμα στο σημείο της τραγωδίας με συγγενείς των θυμάτων να τιμούν τη μνήμη των ανθρώπων που χάθηκαν στην τραγωδία.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται από το πλέον θανατηφόρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που έχει καταγραφεί ποτέ στην Ελλάδα και το κλίμα είναι ακόμη βαρύ.

Δραματικές είναι οι σκηνές που εκτυλίσσονται στον τόπο του πολύνεκρου σιδηροδρομικού δυστυχήματος στα Τέμπη, ανήμερα της «μαύρης» επετείου.

Συγγενείς των 57 θυμάτων αλλά και απλός κόσμος επισκέπτεται με δάκρυα στα μάτια το σημείο αφήνοντας λουλούδια και απαιτώντας δικαίωση. Τραγική η φιγούρα μητέρας που σπαράζει πάνω από τα δεντράκια, φωνάζοντας: «Αγάπη μου, δεν το πιστεύω ότι δε θα σε ξαναδώ.. Πού είσαι;», αναφέρει το onlarissa.gr

Το μεσημέρι στον τόπο του δυστυχήματος θα τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο, ενώ όλες οι ενορίες της Μητροπόλεως θα προβούν σε 57 πένθιμες κωδωνοκρουσίες.

Στις 10.30 το πρωί, πραγματοποιείται απεργιακή συγκέντρωση από το Εργατικό Κέντρο Λάρισας, ενώ θα αποκαλυφθεί και μνημείο αφιερωμένο στη μνήμη των θυμάτων.

Συγκέντρωση πραγματοποιεί σήμερα, μετά από σχετικό κάλεσμα το Νομαρχιακό Τμήμα Λάρισας της ΑΔΕΔΥ.

