Ηράκλειο

Κρήτη: Μάλωσε με την σύντροφό του και… της έριξε το αυτοκίνητο στη θάλασσα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα ακραίο περισττικό διένεξης μέσα σε ζευγάρι, έλαβε χώρα στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

-

Ακόμα και δύτες επιστρατεύτηκαν αργά το απόγευμα της Τετάρτης, στην θαλάσσια περιοχή της Αμμουδάρας του Δήμου Μαλεβιζίου Ηρακλείου, προκειμένου να εξακριβωθεί αν υπήρχαν άνθρωποι μέσα σε ένα ΙΧ αυτοκίνητο, το οποίο κάποιος περαστικός το είδε να "χάνεται" στο νερό.

Ο πολίτης ενημέρωσε τις αρχές και άμεσα στην περιοχή έσπευσαν η Αστυνομία και κλιμάκιο του Λιμεναρχείου με δύτες που βούτηξαν, έψαξαν το όχημα και διαπίστωσαν ότι ήταν κενό από επιβάτες.

Στη συνέχεια στήθηκε επιχείρηση για να ανασυρθεί το ΙΧ και να μεταφερθεί στη στεριά με τη βοήθεια γερανού.

Πληροφορίες της ενημερωτικής ιστοσελίδας της Κρήτης cretalive.gr αναφέρουν ότι, σύμφωνα με τις έρευνες των αρχών όλα ξεκίνησαν από ένα καυγά ζευγαριού. Μετά τον καυγά ο άνδρας φέρεται να έφυγε από το σπίτι με το αυτοκίνητο της συντρόφου του, να πήγε στην παραλία και αφού έβαλε την ταχύτητα " στην νεκρά", να έσπρωξε το όχημα στο νερό.

Ειδήσεις σήμερα:

Τέμπη - Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση μνήμης στον Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό (εικόνες)

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα της συνεδρίασης

POS - Ταμειακές μηχανές: Η λήξη της προθεσμίας και το σενάριο παράτασης