Αιτωλοακαρνανία

Αγρίνιο: Ενήλικη αδερφή μαθητή χτύπησε μαθήτρια μέσα σε Γυμνάσιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ στο σχολικό περίγυρο. Ποια τα κίντηρα της πράξης της. Ποιες κατηγορίες αντιμετωπίζει.

-

Ένα άνευ προηγουμένου επεισόδιο εκτυλίχθηκε σε γυμνάσιο του Αγρινίου, με μια 22χρονη γυναίκα να εισβάλει σε σχολική αίθουσα και εν ώρα μαθήματος και να χτυπά μαθήτρια.

Τα αίτια αυτής της επίθεσης που οδήγησαν το 15χρονο θύμα στο νοσοκομείο για παροχή πρώτων βοηθειών δεν έχουν γίνει γνωστά, ενώ σε βάρος της 22χρονης σχηματίστηκε δικογραφία.

Το επεισόδιο σύμφωνα με την ενημερωτική ιστοσελίδα agrinionews.gr , εκτυλίχθηκε την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου στο Γυμνάσιο Εμπεσού Αιτωλοακαρνανίας μέσα σε τάξη.

Η 22χρονη είχε μπει στο σχολείο για να μιλήσει με τον μαθητή αδερφό της. Για λόγους που δεν έχουν ακόμη αποσαφηνιστεί, φέρεται να επιτέθηκε στην μαθήτρια, τραυματίζοντάς την στο κεφάλι και χτυπώντας την με δύναμη σε τοίχο.

Αμέσως η δράστιδα τράπηκε σε φυγή ωστόσο λίγο αργότερα εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς που της πέρασαν χειροπέδες οδηγώντας την στην δικαιοσύνη.

Η νεαρή μαθήτρια διακομίσθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας Χαλκιόπουλου Αιτωλοακαρνανίας και ακολούθως στο Νοσοκομείο Αγρινίου για να λάβει την απαραίτητη ιατρική φροντίδα, καθώς φέρεται να έχει υποστεί θλαστικό τραύμα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία στην τοπική κοινωνία και ιδίως σε γονείς και κηδεμόνες τα παιδιά των οποίων φοιτούν στο σχολείο.

Ειδήσεις σήμερα:

Υπουργικό Συμβούλιο: Τα θέματα της συνεδρίασης

POS - Ταμειακές μηχανές: Η λήξη της προθεσμίας και το σενάριο παράτασης

Τέμπη – Μαρινάκης: Να λογοδοτήσουν όλοι οι υπαίτιοι χωρίς καμία εξαίρεση (βίντεο)