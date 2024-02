Ηράκλειο

Επίθεση με βιτριόλι: Ομόφωνα ένοχη η 39χρονη

Στη φυλακή οδηγήθηκε η 39χρονη που είχε πετάξει καυστικό υγρό στον εν διαστάσει σύζυγό της.

Ομόφωνα ένοχη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, κρίθηκε από το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου , η 39χρονη που τον Οκτώβριο του 2022 πέταξε καυστικό υγρό στον εν διαστάσει σύζυγο της, μέσα σε ξενοδοχείο του Ηρακλείου που είχαν συναντηθεί.

Στην 39χρονη, που της αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό του προτέρου έντιμου βίου, επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης οκτώ ετών.

Για συνέργεια στην απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορούνταν μια φίλη της 39χρονης, η οποία είχε επικοινωνήσει με το θύμα, όπως και ένας ταξιτζής που τη μετέφερε μετά την επίθεση στην περιοχή της Αγίας Γαλήνης, όπου παρέμεινε μέχρι να παραδοθεί στις αρχές.

Η 20χρονη φίλη της κρίθηκε αθώα κατά πλειοψηφία, ενώ αθώος λόγω αμφιβολιών κατά πλειοψηφία, κρίθηκε και ο οδηγός ταξί.

